L’IA nous rend-elle stupides ?

L’être humain est de plus en plus enclin à utiliser l’IA a tout bout de champ quand il est confronté à des soucis intellectuels. Mais est-ce qu’une personne peut être qualifiée de stupide si elle emploie l’IA dans ces cas-là ? La réponse à cette question est ambiguë.

Selon des chercheurs de Microsoft et de l’université Carnegie Mellon, l’utilisation de l’IA générative au travail affecte les capacités de réflexion critique. C’est une étude qu’ils ont récemment publiée.

Se référer à l’IA rend le cerveau humain plus lent, mais est-ce une preuve de stupidité ?

« Utilisées de manière inappropriée, les technologies peuvent entraîner, et entraînent effectivement, la détérioration de facultés cognitives qui devraient être préservées », peut-on lire dans l’article des chercheurs américains.

Cette affirmation alerte sur le fait de l’IA peut rendre stupide à un certain niveau. En effet, si les humains n’interviennent que lorsque les réponses de l’IA sont insuffisantes, cela signifie que le cortex cérébral n’est véritablement sollicité qu’en cas de réelle difficulté.

Et quand cela arrive, il est parfois difficile de trouver une ou des solutions dans l’immédiat, car les travailleurs employant souvent l’IA n’ont pas « d’occasions régulières d’exercer leur jugement et de renforcer leur musculature cognitive. » Cela « les atrophie et les rend mal préparés lorsque les exceptions se présentent ».

Une étude menée sur 319 personnes

Au travail, il est normal d’utiliser les outils mis à disposition afin d’exécuter une ou des tâches. Mais lors de cette étude, il s’avère que la totalité des personnes interrogées emploient l’IA générative au moins une fois par semaine au travail.

Ils l’utilisent dans le domaine de la création pour rédiger un courriel formel à un collègue, par exemple. Tandis que cette technologie est aussi employée pour rechercher des informations sur un sujet ou résumer d’un long article. Et en troisième point, pour ne pas paraître stupide, l’IA peut servir de conseiller dans l’élaboration d’un tableau à partir de données existantes.

L’être humain a toujours une forme de pensée critique, mais sous pression

Finalement, seulement 36 % des participants ont déclaré avoir fait preuve d’esprit critique. En effet, ils ne sont pas entièrement fiers de ce que l’IA a généré.

C’est le cas d’une participante ayant déclaré avoir utilisé ChatGPT pour rédiger une évaluation des performances. Toutefois, elle a vérifié à deux reprises les résultats de l’IA. C’était de peur de soumettre accidentellement quelque chose qui lui vaudrait d’être suspendue.

Un autre participant quant à lui a indiqué qu’il avait dû modifier les courriels générés par l’IA. C’étaient des courriels qu’il enverrait à son patron. Il ne faut pas commettre de faux pas.

En somme, la peur de l’échec dans l’exécution d’une tâche, le fait de recevoir un blâme ou l’éventualité d’un renvoi sont les barrières qui empêchent donc l’IA de rendre l’être humain entièrement stupide.

Retour aux sources

Dans de nombreux cas, les participants ont vérifié les réponses générées par l’IA pour ne pas avoir l’air stupide. Pour exécuter la plupart de leurs tâches importantes, ils ont effectué des recherches plus générales sur le web. Ils utilisent des ressources telles que YouTube et Wikipédia. Cela va peut-être à l’encontre de l’objectif premier de l’utilisation de l’IA. Mais c’est la preuve l’être humain n’est pas stupide dans l’ensemble.

Travailler dans un cadre strict où chaque choix et chaque décision a un impact sur soi-même et sur les autres encourage à être prudent qu’en au fait d’utiliser les modèles d’IA générative.

