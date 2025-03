L’IA au service des sens : Quand la technologie crée des fragrances

Alors que l’intelligence artificielle fait déjà couler de l’encre dans le domaine du digital, c’est assez étonnant de constater que cette technologie peut aussi être utile dans le domaine de la parfumerie. Et si votre prochain parfum était conçu par une IA ?

Apparemment, la création de senteurs sur mesure n’est sans doute plus réservée aux nez humains. Voici ce que cela donne.

L’IA et la parfumerie : Une alliance inattendue qui sent bon l’avenir

L’intelligence artificielle s’invite dans le monde des parfums. Des entreprises travaillant dans le domaine de la beauté et des cosmétiques commencent à employer cette technologie afin de créer de nouvelles senteurs.

En plus des parfums traditionnels, de nouvelles fragrances apparaîtront sans doute d’ici peu sur le marché mondial de la parfumerie. Cette avancée est prise très au sérieux par de nombreuses entreprises.

Citons par exemple la multinationale britannique Unilever. Il s’avère qu’elle a investis 100 millions d’euros dans la fondation d’une maison de parfums dont le principal employé sera une IA qui sera chargée de concevoir les futurs parfums qui feront sensation.

Fragrances 2.0 : L’IA redéfinit l’expérience olfactive

Selon les statistiques actuelles, le marché mondial des parfums devrait atteindre 69,25 milliards de dollars d’ici 2030. C’est donc un domaine dans lequel les entreprises peuvent s’épanouir. Mais la forte concurrence ne permet pas toujours de se démarquer.

Très souvent, ce n’est pas une question de talent en parfumerie, mais il faut innover. Si la fabrication des parfums passe toujours par des alambics, l’utilisation des algorithmes aux arômes, c’est nouveau. L’IA révolutionne donc un peu l’art de la parfumerie.

Toutefois, l’usage de l’intelligence artificielle varie en fonction de ce que les marques cherchent à faire. Certaines s’en servent pour concevoir des formules de parfums. Sinon, l’IA peut aussi se charger de faire des opérations diverses.

Senteurs numériques : L’IA crée des parfums qui font sensation

Parmi les grands acteurs ayant employé l’IA dans la conception de nouveaux parfums, il y a Tom Ford Beauty, Jo Malone London, The Fragrance Shop, Amorepacific et Givaudan.

En janvier 2025, Tom Ford Beauty présente son ultime parfum : Bois Pacifique, conçu grâce à l’IA de Givaudan, Carto. La marque a utilisé une carte des odeurs numérique pour mélanger les ingrédients de manière transparente. C’est la première fois que sa maison mère, Estée Lauder, adopte pleinement des formulations influencées par l’IA.

Au Royaume-Uni, l’enseigne Jo Malone London emploie cette technologie pour trouver des alternatives d’ingrédients conformes aux normes européennes plus sûres, plus accessibles et plus rentables.

Mais le plus fascinant, c’est le détaillant britannique de parfums The Fragrance Shop qui s’est associé à EveryHuman. C’est une machine capable de créer des parfums sur la base d’un questionnaire. C’est fou ce qu’on peut faire avec 46 senteurs qu’on peut mélanger pour donner des parfums uniques.

Et dans le même esprit, le géant sud-coréen de la beauté Amorepacific utilise aussi l’IA pour faire des bathbot personnalisés en se basant sur des données de clients.

Puis, sur le marché chinois, Givaudan est une société qui veut à mieux comprendre les préférences des consommateurs et à développer des parfums spécifiquement adaptés en étant aidé de l’IA Carto.

