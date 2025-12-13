Débuter dans King of Fighters XV sans se faire annihiler : Voici le guide de survie ultime

Affronter les légendes de The King of Fighters XV sans finir en miettes dès le premier round ? Un défi de taille, mais pas impossible ! Que vous soyez novice face aux combos ou perdu devant la sélection des personnages, ce guide de survie ultime est votre bouclier.

On va démystifier les bases, déjouer les pièges classiques et vous transformer, tranquillement, de chair à canon en véritable prétendant au titre. Prêt à en découdre ? Fight !

King of Fighters XV : Votre Guide de Survie pour Enfiler la Couronne (Sans Se Faire Démolir)

Plonger dans The King of Fighters XV, c’est un peu comme arriver en retard à une fête légendaire qui dure depuis 30 ans : l’ambiance est électrique, tout le monde semble se connaître et les coups de poing volent plus vite que les bouchons de champagne. Pas de panique ! Ce guide est votre laissez-passer pour comprendre les règles de cette célébration martiale, choisir votre équipe et, surtout, éviter de finir K.O. au fond du ring dans les cinq premières minutes. Prêt à rejoindre le tournoi ?

KoF, c’est quoi ce délire ? (Spoiler : ce n’est pas un jeu de tag)

Contrairement à une idée reçue tenace, King of Fighters n’est pas vraiment un jeu de « tag » où vous switchez entre personnages à la volée. Imaginez plutôt un tournoi à l’ancienne : avant le combat, vous formez une équipe de trois guerriers et vous décidez de l’ordre dans lequel ils vont affronter l’adversaire. Le but ? Vaincre les trois membres de l’équipe rivale, les uns après les autres, dans des rounds successifs.

Quand un combattant tombe, le suivant entre sur le ring avec un petit bonus de vie (entre 150 et 300 PV sur 1000) en fonction du temps restant au chrono. Autre twist stratégique : votre jauge de puissance (le « meter ») n’est pas la même pour tous. Votre premier combattant ne peut accumuler que 3 stocks, le second 4, et le dernier, qui a la pression maximale, peut en stocker 5. La gestion de cette ressource est au cœur de la stratégie d’équipe.

« Apprendre 3 persos ? trop dur ! »

Cette réaction est légitime, mais rassurez-vous : KoF est bien plus accessible qu’il n’y paraît. Contrairement à d’autres jeux de combat où chaque personnage est un univers de mécaniques obscures à maîtriser, KoF mise énormément sur des systèmes universels.

La majorité du casting partage une même logique dans ses coups neutres, ses confirmations et ses enchaînements. Si vous avez déjà touché à un Street Fighter ou à un Guilty Gear, vous n’êtes pas en terre inconnue. Ici, on confirme souvent des attaques légères en coups commandés, qu’on annule ensuite en special moves. Une fois le principe compris pour un personnage, il se transpose souvent à un autre. L’accent est mis sur la maîtrise du jeu lui-même, bien avant celle d’un personnage unique.

Construire son équipe : y aller à l’instinct ou être stratège ?

La règle d’or est simple : choisissez d’abord les personnages qui vous plaisent. Leur design, leurs coups, leur style… c’est la motivation principale. KoF n’est pas un jeu où 90% de la victoire se joue à la sélection d’écran. Presque toutes les combinaisons sont viables. C’est votre skill qui fera la différence.

Cela dit, réfléchir à l’ordre de passage, c’est déjà jouer stratégique. Souvenez-vous : le premier combattant à moins de “meter”. Il est donc sage d’y placer un personnage autonome, qui fonctionne bien sans utiliser beaucoup de stocks. Le milieu de team peut être un hybride. En revanche, la place de dernier (le « Anchor ») est cruciale : c’est souvent là que vous mettrez votre bête de course, celui qui sait exploiter les 5 stocks accumulés pendant le match pour lancer des combos dévastateurs en MAX Mode ou des Super Climax.

Bienvenue sur le ring. Ici, le tempo est effréné, les coups de pied lancés sont longs et safe, et la mentalité est à l’offensive permanente. Pour survivre, il va falloir maîtriser un mouvement unique en son genre.

Oubliez les simples sauts. Dans KoF, vous avez quatre façons de quitter le sol :

Le Saut normal (maintenir ↗ ou ↖). Le Hop (taper rapidement ↗ ou ↖) : un saut bas et rapide, parfait pour les approches imprévisibles. Le Hyperjump (⬇ puis maintenir ↗/↖) : un grand bond. Le Hyperhop (⬇ puis taper ↗/↖) : l’arme ultime. C’est le saut le plus bas et le plus véloce du jeu, une menace quasi impossible à anticiper qui sert de fondement à l’énorme pression offensive du jeu.

La danse des pieds se résume souvent à ce Pierre-Feuille-Ciseaux simplifié : les coups rapides (jabs) battent les sauts, les balayages (sweeps) battent les jabs, et les sauts battent les balayages. À vous de jouer au poker menteur avec vos déplacements.

Côté défense, vous avez une Esquive (la roulade) pour éviter projectiles et coups, et le Shatter Strike, un coup armé qui absorbe les attaques (saisies exceptées) et renvoie l’adversaire. Vital pour casser la pression ennemie.

Les commandes cauchemardesques ? (Les Shortcuts à la Rescousse !)

Oui, certaines commandes semblent dignes d’un concours de Twister digital. Mais il existe tout un réseau obscur de raccourcis que le jeu ne s’embête pas à vous enseigner.

Le plus gros truc ? Maintenez le bouton à la fin du mouvement. Le jeu mémorise votre input pendant quelques frames.

Cela vous permet d’activer le coup à la première frame possible, sans avoir à resynchroniser le bouton avec la direction. Il existe une myriade d’astuces (comme l’utilisation des « charges » cachées) pour simplifier les demi-cercles et autres « pretzel motions ». Une recherche pour « KoF input shortcuts » sur YouTube vous ouvrira les portes d’un nouveau monde.

La jauge de pouvoir : votre arme secrète (apprenez à la gérer)

Votre “meter” est votre trésor. Il ne se réinitialise pas entre les rounds et grandit avec chaque personnage, comme expliqué plus haut. Voici comment le dépenser :

½ stock : EX Moves. Des versions boostées de vos coups spéciaux.

1 stock : Super Moves (votre super classique) et Guard Cancel. Cette dernière option est capitale : pour un stock, vous pouvez interrompre un block adverse en lançant soit un Coup Lourd (CD) soit un Shatter Strike, pour reprendre votre tour.

2 stocks : Soit une MAX Super (un super encore plus costaud), soit l’activation du MAX Mode.

3 stocks : L’ultime Climax Super. L’attaque la plus dévastatrice de votre arsenal.

MAX Mode : le bouton « Panique » (qui peut gagner la partie)

Le MAX Mode, c’est votre moment de gloire. Il en existe deux types :

MAX Mode Normal : Vous l’activez librement. Vos dégâts normaux et sur la garde adverse augmentent, et vous dépensez une jauge dédiée (et non vos stocks principaux) pour vos coups, sauf pour les supers de niveaux 2 et 3. Parfait pour écraser un adversaire qui bloque trop.

Quick MAX : Vous l’activez en annulant un coup (un special move, par exemple). Sa durée est plus courte, mais il permet d’étendre vos combos de manière spectaculaire et soudaine, transformant une simple touche en véritable déluge de dégâts. C’est l’outil par excellence pour punir une erreur de l’adversaire.

Mettez vous en équipe ! Vous gagnerez plus facilement !

Ces bases posées, l’aventure ne fait que commencer. KoF est un océan de profondeur tactique, de matchups à étudier et de techniques avancées à maîtriser. Mais la bonne nouvelle, c’est que vous n’êtes pas seul.

La communauté KoF est l’une des plus accueillantes et passionnées du monde du fighting game. Pour progresser, plongez-vous dans le wiki « Dream Cancel », une mine d’or d’informations détaillées sur chaque personnage et chaque mécanique. Et rejoignez sans hésiter le Discord communautaire de KoF XV : vous y trouverez des conseils, des partenaires d’entraînement à votre niveau et cette camaraderie si particulière des amateurs de poings et de pixels.

Alors, choisissez vos trois champions, entraînez vos hops sur le ring d’entraînement, et lancez-vous. Le titre de King of Fighters ne se donne pas, il se prend. Et maintenant, vous avez les clés pour vous battre dignement.

