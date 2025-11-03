Fatal Fury City of the Wolves : découvrez le crossover avec Street Fighter et le guide des combos

Préparez-vous pour le crossover explosif de l’année ! Fatal Fury: City of the Wolves accueille les icônes de Street Fighter dans une fusion épique. Ryu et Terry Bogard unissent leurs poings pour un combat historique.

Notre guide dévoile les combos dévastateurs qui feront de vous le maître de cette arène légendaire. L’heure du combat suprême a sonné !

Chun-Li débarque à South Town : Le Fatal Fury relève le défi du combat moderne

C’est officiel, le calendrier des combattants de Fatal Fury: City of the Wolves vient de gagner en prestige. SNK a attaché une date à l’arrivée fracassante de Chun-Li, et celle-ci n’est autre que le 5 novembre 2025. L’agent interpole le plus célèbre de Metro City ne se contente pas de faire son entrée ; elle s’invite dès cette semaine dans l’arène brûlante de South Town.

Pour les nombreux joueurs ayant acquis le Season 1 Pass, souvent inclus gracieusement avec le jeu de base, le téléchargement sera une formalité. Le battement médiatique, en revanche, est tout sauf discret, avec la publication de deux nouveaux trailers, dont un délicieux court-métrage d’animation, pour célébrer l’événement.

Chun-Li, pilier indétrônable de l’univers Street Fighter, était une recrue incontournable pour City of the Wolves. Sa popularité légendaire en faisait une candidate naturelle pour ce crossover explosif. Et maintenant que nous avons pu l’apercevoir en action, le verdict est sans appel : elle s’annonce comme une addition magistrale.

Sa fiche de présentation la décrit comme une « agente de Metro City endurcie par les combats », arrivée à South Town pour enquêter sur la résurgence d’un syndicat du crime notoire.

Le communiqué officiel lance même un défi à la communauté : « Peu de loups ici peuvent égaler la force, le style et la grâce de cette Guerrière Mondiale — et encore moins la vaincre. Peut-être que la seule qui puisse lui tenir la chandelle est la kunoichi enflammée du clan Shiranui. » Le stage est set pour un choc des titans contre Mai.

Hommage et clin d’œil espiègle

Les fans aguerris auront sans doute tiqué, ou souri, devant un moment précis du trailer : le fameux « boob kiss ». Ce geste audacieux n’est pas une invention de dernier cri, mais un hommage appuyé à une illustration promotionnelle du jeu SNK vs Capcom d’antan.

Ce clin d’œil, à la fois nostalgique et espiègle, montre à quel point SNK chérit l’histoire partagée entre ces deux géants du combat. Chun-Li ne se contente pas d’être un personnage jouable ; elle s’intègre pleinement à la mythologie de South Town avec sa propre échelle Arcade, agrémentée de cinématiques et de contenu scénarisé.

Les amateurs d’histoires pourront également l’incarner dans le mode RPG « Episodes of South Town », promettant de riches heures de jeu supplémentaires. Et pour parfaire sa transition, elle aura le choix entre sa tenue moderne et sa tenue bleue.

Fatal Fury : Un nouveau souffle après 26 ans d’absence

L’arrivée de Chun-Li s’inscrit dans le cadre plus large du retour triomphal de Fatal Fury, une série culte absente pendant 26 longues années. City of the Wolves ramène sur le devant de la scène les héros de toujours, Terry Bogard et Rock Howard, mais aussi une poignée de nouvelles têtes familières.

Le défi pour SNK était de taille : moderniser la formule sans trahir l’héritage. Le jeu y parvient avec brio en introduisant un style de combat novateur, couronné par un système aussi révolutionnaire que central : le système REV.

Si certains aspects peuvent sembler familiers aux vétérans des jeux de combat modernes, c’est cette mécanique unique qui aspire à déchaîner les passions et à redéfinir les règles de l’affrontement.

Le système REV : Le cœur battant du combat

Pour suivre, le système REV est bien plus qu’une simple jauge de super coup. C’est la clé de voûte qui permet d’accéder aux combos les plus spectaculaires et dévastateurs de City of the Wolves. Il sert à améliorer les mouvements spéciaux, à déclencher des attaques conditionnelles uniques et même à reprendre l’avantage en situation défensive.

Mais ce pouvoir a un prix : une jauge REV dédiée, qui se remplit à chaque utilisation. Si elle atteint son maximum, c’est la surchauffe, privant le joueur de ses précieuses capacités REV le temps qu’elle se stabilise. La maîtrise de ce système exige donc autant de finesse stratégique que de réflexes.

L’art de l’attaque : La danse offensive du REV

L’offensive dans Fatal Fury City of the Wolves est une danse réglée au millimètre par le système REV. Les « Arts REV » sont la première étape, offrant des versions surpuissantes des mouvements spéciaux classiques. Imaginez le « Rising Tackle » de Rock Howard infligeant deux impacts supplémentaires.

Puis viennent les « Accélérations REV », des enchaînements vertigineux permettant d’enchainer plusieurs Arts REV pour des combos gargantuesques. Mai Shiranui, par exemple, peut lier ses techniques dans une séquence dévastatrice. Enfin, les « Coups REV » sont des attaques surprises, des combos instantanés qui ne s’activent que sous une condition très spécifique : se trouver dans la zone de son S.P.G., ou « Selective Potential Gear ».

Le S.P.G. : Le pari stratégique

Par la suite, le S.P.G. est un élément de stratégie pure qui se décide avant même que le premier coup ne soit porté. Le joueur doit choisir à quel moment de sa barre de vie il souhaite activer ce boost. Cela peut se faire dès le début du combat (Ratio d’Accélération), au milieu (Ratio de Flux), ou en dernier recours (Ratio Final).

Ce choix définit le moment où les Coups REV et un super coup renforcé, le « Hidden Gear », deviennent accessibles. Opter pour une activation précoce, c’est parier sur une offensive éclair. Préférer le Ratio Final, c’est garder une carte maîtresse pour un retournement de situation spectaculaire. Chaque personnage, chaque style de jeu, peut influencer ce choix crucial.

L’élégance de la défense : Se protéger pour mieux frapper

La défense dans City of the Wolves est loin d’être passive. Le système REV l’enrichit d’options tactiques redoutables. La « Garde REV » crée un bouclier d’énergie. Il repousse l’adversaire, mais annule aussi les dégâts subis en bloquant normalement les mouvements spéciaux.

Mais le summum de l’élégance défensive réside dans la Défense Parfaite et l’Hyper Défense. Il s’agit de bloquer au moment précis de l’impact. C’est une manœuvre qui régénère un peu de santé, réduit la jauge REV et, surtout, permet une « Annulation de Garde ». Cette technique permet de transformer instantanément une posture défensive en une riposte foudroyante. Cela ouvre la voie à un combo punitif dévastateur.

Chun-Li, archétype de la maîtrise REV ?

Au regard de cette mécanique profonde, l’arrivée de Chun-Li prend tout son sens. Ce personnage est réputée pour son jeu de pieds vertigineux. Et les trailers promettent d’ailleurs « plus de turbo kicks que jamais » ! Elle a un équilibre parfait entre puissance et grâce. Puis, elle semble être le personnage idéal pour incarner la philosophie du système REV.

On l’imagine aisément enchaîner les Arts REV avec ses célèbres Hyakuretsukyaku. Elle peut aussi utiliser un Coup REV pour briser la garde d’un adversaire trop pressant. Ensuite, Chun Li peut retourner une situation désespérée avec une Défense Parfaite suivie d’un Kikosho dévastateur. Son agressivité naturelle, mise en scène dans le trailer face à Mai Shiranui, pourrait faire d’elle une utilisatrice redoutable des Accélérations REV.

Un avenir prometteur pour City of the Wolves

Avec le déploiement de son système REV ingénieux et l’arrivée de recrues aussi prestigieuses que Chun-Li, Fatal Fury: City of the Wolves affirme avec force son retour. Le jeu ne se contente pas de surfer sur la nostalgie. Il propose une expérience de combat moderne, technique et spectaculaire qui a déjà convaincu de nombreux experts de le classer parmi les meilleurs jeux de combat du moment.

Le duel entre la justice de Chun-Li et l’underworld de South Town ne fait que commencer, et il promet d’être aussi électrisant que les lumières de la ville elle-même. La relève est assurée, et les loups de South Town n’ont pas fini de hurler.

