Comment Johnny Walker a fabriqué la bouteille de whisky la plus légère au monde ?

Le monde du whisky est en ébullition avec l’annonce récente de Johnny Walker. La célèbre marque a dévoilé une innovation révolutionnaire qui pourrait bien changer à jamais le paysage des spiritueux. Avec la sortie de sa nouvelle bouteille, Johnny Walker se classe désormais dans les annales de l’industrie pour avoir conçu la bouteille de whisky la plus légère au monde. Mais comment ont-ils réussi cet exploit technique ?

Un projet visionnaire qui redéfinit l’industrie

Tout commence il y a cinq ans lorsque Diageo, la société mère de Johnnie Walker, décide de lancer un projet d’envergure visant à réduire l’empreinte carbone de ses emballages. L’objectif était clair, il faut repenser complètement le design et la fabrication des bouteilles de whisky. Dès le départ, il était évident que cette entreprise n’allait pas être simple. Toutefois, l’équipe de Diageo était déterminée à faire face à chaque obstacle sur leur chemin vers cette bouteille « révolutionnaire ».

Le poids moyen d’une bouteille standard de 70 cl se situe généralement autour de 400 à 600 grammes sans le bouchon. Pour atteindre leur objectif, l’équipe devait créer une bouteille d’un poids bien inférieur. Elle se devait de maintenir les standards élevés de qualité et d’esthétique de la marque. Ce fut une tâche colossale. Elle nécessitait une combinaison de recherche intensive et de collaboration étroite avec divers partenaires externes spécialisés dans les matériaux de pointe et les technologies de fabrication.

Quand innovation et technologie s’unissent pour l’excellence

Dès lors, les chercheurs se sont penchés sur différents types de verre et autres matériaux composites. Ceux-ci pouvaient remplacer le verre traditionnel utilisé jusqu’alors. Après de nombreux essais et erreurs, ils ont découvert qu’un mélange spécifique de verre pouvait réduire le poids total de la bouteille. Cela conserve aussi la robustesse nécessaire pour garantir la protection du précieux liquide doré qu’elle contient. C’est ainsi que la bouteille de Johnnie Walker Blue Label Ultra est née. Elle pèse seulement 180 grammes sans le bouchon. C’est une véritable prouesse technologique.

Ce processus de création a exigé des ajustements constants et des tests rigoureux. Chaque prototype passait par une série d’évaluations minutieuses. Ces dernières permettent de s’assurer qu’il répondait aux normes élevées de Johnnie Walker en termes de résistance, de durabilité et d’esthétique. Le but ultime était de produire une bouteille qui soit visuellement attirante, fonctionnelle et, surtout, considérablement plus légère que les précédentes. C’est exactement ce que l’équipe de Diageo a réussi à accomplir.

Jhnonny Walker, une bouteille plus légère pour une planète plus écologique

En allégeant leurs bouteilles, Johnnie Walker ne cherche pas seulement à innover pour le plaisir d’innover. La marque adopte une démarche proactive pour réduire son impact environnemental. La réduction du poids des bouteilles signifie également diminuer les émissions de carbone liées à la production et au transport des produits. Une bouteille plus légère consomme moins de ressources pendant sa fabrication. Elle nécessite moins de carburant pour son acheminement jusqu’à nos étagères.

Cet engagement envers la durabilité environnementale est un axe majeur de la stratégie de Diageo. Ils se sont fixés des objectifs ambitieux pour réduire les déchets d’emballage et rendre leurs opérations plus écologiques. L’introduction de la bouteille de 70 cl « Ultra » de Johnnie Walker n’est qu’une étape parmi plusieurs initiatives. Ces dernières visent à transformer l’intégralité de la chaîne de production et de distribution de leurs boissons alcoolisées.

