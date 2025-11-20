Les meilleurs cadeaux JBL pour Noël

Cette année, JBL mise sur une sélection de produits conçus pour sublimer chaque instant. Entre enceintes, casques et barres de son, la marque JBL réinvente les cadeaux de Noël avec style.

L’arrivée des fêtes réveille chaque année les mêmes questions : quoi offrir à ceux qui aiment écouter fort, longtemps et partout ? Cette saison, JBL mise sur une sélection d’appareils pensée pour accompagner chaque moment, du réveil sportif aux soirées qui débordent. La marque, forte de son héritage pop et de ses collaborations avec des artistes du monde entier, ne se contente pas de proposer des produits ! Elle signe des expériences sonores à emporter sous le sapin.

JBL Boombox 4 : le cadeau XXL pour faire vibrer les fêtes

La Boombox 4 s’adresse à ceux qui voient la musique comme un carburant quotidien. Surprenante par sa puissance autant que par sa légèreté, elle combine des basses profondes à une clarté rare. Elle est portée par la technologie AI Sound Boost. Son design épuré que l’on retrouve en noir, bleu océan ou camouflage évoque l’objet pensé pour durer autant que pour séduire. Facile à poser au centre d’une pièce ou à embarquer dehors, elle accompagne aussi bien un brunch entre amis qu’une soirée improvisée. À 499,99 €, c’est le genre de cadeau qui ne reste jamais dans sa boîte.

Grip, Endurance Zone et PartyBox Encore 2 : les nomades et les sportifs ont aussi leur fête

Pour ceux qui passent plus de temps dehors qu’à la maison, la JBL Grip joue la carte de l’ultra-portabilité. Compacte, robuste, disponible en sept coloris éclatants, elle mise sur le son JBL Pro et une autonomie confortable de 14 heures. Étanche et dotée d’un crochet intégré, elle devient rapidement un compagnon du quotidien. Les sportifs reçoivent quant à eux les nouveaux écouteurs Endurance Zone : maintien irréprochable, design open-ear, résistance à la sueur et à la pluie, plus de 32 heures d’autonomie…

Une proposition pensée pour suivre le rythme de ceux qui ne s’arrêtent jamais. Plus festive et clairement taillée pour prolonger la nuit, la PartyBox Encore 2 mêle poignée ergonomique, micro sans fil et éclairage dynamique. Une enceinte JBL faite pour ceux qui savent déjà que Noël finira en karaoké.

Casque Tour One M3 et Bar Series MK2 : l’audio premium réinventé

Pour un cadeau plus personnel, le Tour One M3 concentre l’essence du savoir-faire JBL. Il embarque Hi-Res Audio, réduction de bruit adaptative 2.0. Autonome à 70 heures d’écoute et compatible Auracast™ via JBL Smart TX, il est léger et immersif. Il transforme chaque trajet en bulle intime.

À l’autre extrémité du spectre, la Bar Series MK2 propose une immersion cinéma à la maison grâce au Dolby Atmos®, au DTS:X et aux enceintes arrière détachables. Une expérience pensée pour ceux qui aiment que leur salon se transforme en salle obscure, sans compromis.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

