James Bond au fond du trou ? Ce qui a vraiment mal tourné avec « Meurs un autre jour »

Voitures invisibles, campagnes de publicité gargantuesques, une Madonna glaçante… Meurs un autre jour est souvent pointé comme le navet de l’ère du James Bond de Pierce Brosnan. Mais qu’est-ce qui a vraiment déraillé dans cette mission 007 ?

Entre un script surchargé, des effets spéciaux douteux et une course au toujours plus gros, notre analyse plonge dans les coulisses de ce film qui a failli faire couler le MI6. Parfois, mourir un autre jour, c’était peut-être une meilleure option.

Parmi les 25 films canoniques de James Bond, un seul se détache comme la tache noire de la saga. « Meurs un autre jour » (2002), le dernier opus de Pierce Brosnan, est si unanimement décrié qu’il a mis fin à une ère et forcé la série à une réinvention totale. Considéré comme le pire de la franchise, ce film est devenu une punchline parmi les fans. Mais qu’est-ce qui a vraiment si mal tourné ? Plongeon dans les abysses d’un désastre cinématographique.

Une chanson générique qui sonne comme un faux pas ?

L’habillage des génériques de Bond est un rituel : séquence d’action puis crédits psychédéliques sur une musique jazzy et suave. « Meurs un autre jour » brise le code avec un titre pop survolté de Madonna. Si l’artiste est iconique, ce morceau strident et nerveux n’évoque en rien la classe du spy le plus élégant du monde. Il sonne immédiatement comme un mauvais présage, une première fausse note dans une symphonie qui va s’avérer catastrophique.

Des effets spéciaux dignes d’une première Xbox

Le film sort en 2002, à l’aube du boom de la CGI. Mais son utilisation est si massive et si maladroite qu’elle donne l’impression d’un jeu vidéo bas de gamme de l’époque. Les rendus sont d’une laideur sidérante, surtout lorsqu’on les compare à d’autres productions de la même année. Cette dépendance à des effets cheap donne au film un air instantanément daté et terriblement paresseux, comme si l’équipe avait totalement méprisé le pouvoir de l’image.

Pourquoi les méchants sont-ils si absurdes ?

Le point de départ est pourtant prometteur : un colonel nord-coréen fou, interprété par le talentueux Will Yun Lee, et son acolyte au look glaçant. Mais le scénario les saborde sans pitié. L’acolyte réapparaît le visage couvert de diamants (pour impressionner qui, exactement ?). Pire, le colonel subit une chirurgie plastique totalement injustifiée pour devenir Gustav Graves, gaspillant ainsi le potentiel de son acteur. Une trahison narrative et une insulte au spectateur.

Jinx et Bond : un couple sans étincelle

Halle Berry incarne Jinx, un agent de la NSA censé être l’égal de Bond. Malgré le talent de l’actrice, la chimie avec Brosnan est inexistante. Leur romance semble forcée, vide de toute tension ou charisme. Jinx elle-même, bien que proactive, manque cruellement de personnalité. Résultat : une relation aussi passionnante qu’un manuel technique et une « Bond girl » qui passe à la trappe de la mémoire collective.

Un virage tonale à vous donner le tournis

Le film démarre sur une note étonnamment sombre et mature : Bond est capturé, torturé, abandonné par le MI6. Une prise de risque intéressante ! Mais dès que l’intrigue atteint le ridicule « palais de glace », tout ce réalisme s’évapore au profit du cliché bondien le plus éculé. Ce changement de cap brutal donne l’impression que deux films inconciliables ont été collés à la hâte, laissant le public désorienté et trahi.

John Cleese en Q : un génie comique gâché

Après la disparition de Desmond Llewelyn, John Cleese était un choix parfait pour incarner le nouveau Q. Son humour taquin correspondait à l’esprit du personnage. Tragiquement, le film ne lui donne presque rien à faire, passant à côté d’une opportunité en or. Cleese disparaît ensuite de la franchise, laissant les fans avec le regret d’un casting génial totalement sous-exploité.

Une Aston Martin invisible, vraiment ?

Les gadgets de Bond flirtent avec la science-fiction, mais gardent un ancrage dans une technologie crédible. Ici, on franchit allègrement la ligne rouge avec une voiture invisible. Non pas furtive, mais littéralement invisible à l’œil nu. Un concept si absurde qu’il pulvérise toute suspension d’incrédulité. À côté, le transformable en sous-marin de L’Espion qui m’aimait avait des airs de voiture de série.

Même les scènes d’action sont ennuyeuses

Le comble pour un film d’espionnage ? Rendre l’action soporifique. « Meurs un autre jour » tombe dans le piège du « toujours plus » : cascades, explosions et tirs s’enchaînent sans rythme ni tension, à la manière des pires films de Michael Bay. Quand le spectacle devient une bouillie d’effets vides, l’ennui s’installe. Le public se désengage, regardant passer le déluge sans que son cœur n’accélère d’un seul battement.

Un film en décalage total avec son époque

En 2002, le paysage a changé. La Mort dans la peau (The Bourne Identity) vient de poser les bases d’un espionnage moderne, brut et réaliste. Même Mission : Impossible commence à se diriger vers plus de sérieux. « Meurs un autre jour », lui, fait le choix inverse : il double la mise sur le kitsch désuet des années 90. Résultat : il apparaît non pas comme un hommage, mais comme un dinosaure ignorant qu’une météorite a déjà frappé la Terre.

Le coup de grâce : même Roger Moore trouvait ça trop !

L’ultime condamnation vient de l’intérieur. Sir Roger Moore, dont l’ère Bond comprenait des combats dans l’espace et une fuite en marchant sur des crocodiles, a lui-même jugé le film trop excessif. Quand l’acteur le plus associé au ton léger et fantaisiste de la série tire la sonnette d’alarme, c’est que le navire a bien sombré dans l’absurde le plus complet.

« Meurs un autre jour » est donc bien plus qu’un mauvais film. C’est un concentré de toutes les mauvaises décisions possibles, un parfait anti-modèle qui a forcé la saga à se réinventer radicalement avec le reboot « Casino Royale ». Parfois, il faut toucher le fond pour pouvoir repartir du bon pied. James Bond, lui, a failli ne jamais remonter à la surface.

