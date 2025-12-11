Le Xiaomi 15 Ultra se positionne stratégiquement sur le marché Ultra-Premium. Il défie directement les leaders en s’appuyant sur deux caractéristiques technologiques difficilement contestables. L’appareil cherche à s’imposer par l’excellence matérielle.

Ce positionnement crée une rupture, en conséquence il force les consommateurs à reconnaître une supériorité technique. L’utilisateur moderne est en quête de preuves, d’ailleurs il plébiscite les tests comparatifs qui font des millions de vues. Pour lever tout doute, j’ai testé le Xiaomi 15 Ultra.

Fiche technique

Modèle : Xiaomi 15 Ultra

: Xiaomi 15 Ultra Écran : AMOLED WQHD+ 6,73 pouces

: AMOLED WQHD+ 6,73 pouces Luminosité maximale : 3 200 nits

: 3 200 nits SoC : Snapdragon 8 Elite (Gen 5, 3 nm)

: Snapdragon 8 Elite (Gen 5, 3 nm) RAM : 16 Go LPDDR5X

: 16 Go LPDDR5X Stockage interne : 512 Go UFS 4.1

: 512 Go UFS 4.1 Batterie : 5 410 mAh

: 5 410 mAh Charge filaire : 120 W (100 % en 49 minutes)

: 120 W (100 % en 49 minutes) Photo principal / Téléobjectif : Capteur Leica 1 pouce 50 Mpx + Périscopique 200 Mpx

: Capteur Leica 1 pouce 50 Mpx + Périscopique 200 Mpx Prix lancement (France) : 1 499 €

Expérience utilisateur optimisée avec la puce Snapdragon 8 Elit

Le cœur de l’appareil est la plateforme Snapdragon 8 Elite. Gravé en 3 nm, ce processeur est le moteur de l’efficacité. La consommation électrique du CPU est réduite de -52 % avec une marge thermique significativement plus grande à l’appareil.

Cette architecture sophistiquée vise une efficacité énergétique exceptionnelle. Le CPU affiche une progression de 45 % des performances multi-cœurs. J’ai pu constater la vélocité du stockage UFS 4.1, essentielle pour le transfert rapide des fichiers générés par le système d’imagerie.

L’autonomie est un autre point fort : la batterie de 5 410 mAh assure une endurance supérieure de 10 à 15 % face au Galaxy S25 Ultra. Cette efficacité est essentielle pour que la promesse de la charge 120 W devienne une réalité utilisable.

Le Xiaomi 15 Ultra intègre le système d’exploitation HyperOS. Ce système tire parti de la puissance IA du processeur pour des fonctionnalités avancées. Saviez-vous que le fabricant chinois Xiaomi étend son système d’exploitation HyperOS aux appareils Apple ?

Capteur 1 pouce Leica pour les amoureux de shooting

L’appareil photo principal repose sur un capteur 50 Mpx de type 1 pouce co-développé avec Leica. Cette taille physique modifie la profondeur de champ et produit un bokeh naturel, difficilement reproductible par des moyens purement logiciels. La configuration photo complète constitue une stratégie offensive. Elle inclut un téléobjectif périscopique de 200 Mpx, en outre. Ce dernier offre ainsi un zoom hybride supérieur et une qualité préservée jusqu’au zoom numérique x120.

La recharge filaire de 120 W confère également un avantage compétitif majeur. Elle garantit à Xiaomi une métrique dominante dans les comparatifs axés sur la vitesse de charge. L’analyse du profil de charge montre que le 120 W assure une charge complète en environ 49 minutes. La vitesse sans fil est aussi remarquable avec une charge de 80 W. Le capteur 1 pouce et la recharge 120 W assurent des victoires nettes sur les benchmarks critiques.

Le partenariat avec Leica façonne la science de l’image. Il offre des profils de couleurs spécifiques, en somme. Pour les utilisateurs exigeants, le Kit de Photographie Modulaire est un atout majeur. Cet accessoire comble l’écart avec les appareils photo hybrides, ainsi il ajoute un bouton de déclenchement physique.

Le design extérieur est dominé par son module photo circulaire « massif » et « clivant ». Cette taille n’est pas un choix esthétique arbitraire. Elle est une contrainte fonctionnelle dictée par la nécessité d’intégrer le grand capteur 1 pouce.

Comparaison face à la concurrence

Le Xiaomi 15 Ultra est ainsi la « bête » ultime face au Samsung Galaxy S25 Ultra. Il domine les tests de performance de capture pure grâce à son capteur 1 pouce. En revanche, le S25 Ultra conserve l’avantage sur les aspects d’écosystème et de productivité.

Le S Pen de la marque Samsung demeure « inégalé » pour la prise de notes et l’édition. L’écosystème One UI de Samsung est perçu comme plus stable. L’appareil de Xiaomi est plus massif (229 g) avec une épaisseur allant jusqu’à 9,48 mm. Le choix du Xiaomi dépend donc de la priorité du consommateur pour la puissance matérielle brute et l’esthétique optique.

Avis utilisateurs

Le Xiaomi 15 Ultra est perçu comme un appareil dont l’excellence est sans conteste. La supériorité optique du capteur 1 pouce fait une différence massive. La vitesse de charge 120 W résout le problème de la lenteur de la recharge. Le design clivant attire les passionnés, mais rebute les amateurs de minimalisme. La préférence logicielle pour Samsung atténue la supériorité matérielle de Xiaomi pour le public généraliste.

Xiaomi 15 Ultra Le spécialiste des effets photographiques Voir l’offre Verdict Le Xiaomi 15 Ultra est le choix incontestable pour ceux qui priorisent la capture photo. Il est aussi idéal pour ceux qui veulent une vitesse de recharge « ridiculement rapide ». L’appareil est la preuve de concept définitive de l’innovation matérielle en 2024.Il est la « bête » ultime, par ailleurs, pour le photographe prosumer exigeant. L’appareil n’est pas pour l’utilisateur qui valorise le raffinement logiciel ou l’utilité du S Pen. On aime Capteur 1 pouce Leica (pour un bokeh naturel)

Puissance et efficacité du Snapdragon 8 Elite On aime moins Incertitude perçue sur la longévité du support logiciel

Prix de lancement élevé (1 499 €)

