Après la France, l’Italie impose la vérification d’âge sur les sites pornographiques

Depuis le 12 novembre 2025, l’accès aux sites pour adultes en Italie n’est plus libre. L’AGCOM impose désormais une vérification d’âge systématique pour tous les internautes. Pornhub, XHamster, OnlyFans et une cinquantaine d’autres plateformes sont concernées. Chaque visite nécessite un code unique fourni par un tiers certifié, rendant la navigation plus complexe pour les adultes tout en visant à protéger les mineurs.

Comment accéder aux sites porns en Italie ? Guide simple et efficace Depuis quelque temps, l’accès aux sites porns est restreint ou bloqué dans certains pays, notamment l’Italie. Mais rassurez-vous : il existe une solution rapide et sûre pour contourner cette limitation — utiliser un VPN. Étapes pour débloquer vos contenus pour adultes: Choisissez un VPN fiable — comme NordVPN en promo jusqu’à -73 %). Un vpn reconnu pour sa rapidité et sa sécurité

Téléchargez et installez le VPN sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Créez un compte et connectez-vous à l’application.

Activez les options de sécurité (anti-fuite DNS, kill switch, etc.) pour rester anonyme.

Sélectionnez un serveur dans un pays où iXXX est accessible.

Accédez aux porns sans restriction, de manière privée, sécurisée et confidentielle. Je débloque les sites porns gratuitement avec NordVPN

L’Italie rejoint la France et le Royaume-Uni dans la régulation stricte des sites pornographiques. L’AGCOM impose désormais une vérification d’âge obligatoire, avec un système innovant appelé “double anonymat” :

La plateforme sait seulement que vous êtes majeur, mais ne connaît ni votre identité ni vos habitudes.

Le tiers vérificateur certifie votre majorité sans savoir sur quel site vous souhaitez aller.

Le principe est clair : protéger les mineurs tout en respectant la vie privée. Mais pour les adultes, cette mesure complique l’accès aux contenus et pousse déjà de nombreux internautes à envisager des VPN ou à chercher des alternatives moins régulées.

Depuis le 12 novembre, l’accès aux sites pour adultes en Italie a radicalement changé. Fini la navigation libre et instantanée : chaque internaute doit désormais franchir une étape obligatoire pour prouver sa majorité. L’AGCOM a ciblé une cinquantaine de plateformes majeures et impose un contrôle strict à chaque visite.

Comment ça fonctionne ? Simple en apparence, mais très contraignant. Avant de consulter un contenu, l’utilisateur doit obtenir un code numérique via un tiers certifié. Il peut s’agir d’une banque, un opérateur mobile ou un service spécialisé. Ce code confirme que vous êtes majeur sans jamais révéler votre identité à la plateforme ou à d’autres services. C’est le fameux système du “double anonymat”, pensé pour protéger les mineurs tout en respectant la vie privée des adultes. Sauf que, dans la pratique, ce code doit être renouvelé à chaque connexion. Une étape qui transforme la navigation en véritable parcours du combattant.

Et les sanctions sont lourdes pour les sites qui traînent les pieds : jusqu’à 250 000 € d’amende et risque de blocage complet sur le territoire italien. L’Italie suit ainsi l’exemple de la France et du Royaume-Uni, où des mesures similaires ont entraîné une chute spectaculaire du trafic sur certaines plateformes.

Pour les adultes, le constat est simple : naviguer devient plus compliqué, frustrant et répétitif. Et c’est là que les VPN entrent en scène. Beaucoup se tournent vers ces solutions pour contourner les restrictions, retrouver un accès fluide et protéger leurs données personnelles. Le paradoxe est clair : plus la régulation se renforce, plus les internautes cherchent des alternatives légales pour continuer à naviguer librement.

Cette nouvelle étape italienne montre que, même avec de bonnes intentions, la protection des mineurs peut compliquer la vie des adultes. La question reste donc la même : comment concilier sécurité, confidentialité et liberté de navigation ? Pour l’instant, les VPN semblent être le meilleur compromis.

Adultes et VPN : préserver l’accès et la confidentialité

Même si la loi italienne protège officiellement la vie privée des utilisateurs grâce au double anonymat, les procédures de vérification répétitives peuvent devenir un obstacle pour les adultes. Envoyer des documents d’identité, obtenir un code numérique à chaque visite ou craindre un blocage du site peut décourager la navigation sur les plateformes légales.

Pour les adultes, la solution la plus efficace reste l’usage d’un VPN pour le streaming . Cette solution permet de :

Contourner les restrictions d’âge et géographiques en modifiant virtuellement la localisation, les utilisateurs peuvent accéder aux sites sans passer par la vérification à répétition.

Protéger les données personnelles et l’anonymat : tout le trafic internet est chiffré, empêchant toute surveillance ou suivi des habitudes de navigation.

Côté confort, un bon VPN garantit enfin une navigation rapide et fluide, essentielle pour le streaming. Des services comme NordVPN, avec plus de 8 000 serveurs répartis dans plus d’une centaine de pays, permettent de se connecter instantanément à un serveur stable et performant. Résultat : aucun ralentissement, aucune coupure et une expérience identique à celle d’un accès libre.



