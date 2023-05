iPhone : Comment avoir iMessages sur Windows ?

Si autrefois, les utilisateurs de Windows et d’Android ne pouvaient pas accéder à leurs messages sur iPhone, ce n’est maintenant plus le cas. D’ici quelque temps, vous pourrez enfin accéder à iPhone iMessages sur Windows.

Microsoft annonce le support d’iMessages via Phone Link pour les utilisateurs d’iPhone

Microsoft a annoncé le déploiement de la prise en charge des iPhones iMessages via l’application Phone Link à partir d’aujourd’hui, créant ainsi un pont entre les mondes d’Apple et de Windows pour les utilisateurs d’iPhone.

Les capacités actuelles de Phone Link avec les appareils iPhone

Phone Link utilisait jusqu’à présent Bluetooth pour se synchroniser avec les smartphones Android. Cependant, la fonctionnalité est actuellement plus limitée pour les utilisateurs d’iPhone. Au lancement, les utilisateurs peuvent seulement envoyer et recevoir des messages, gérer les notifications et effectuer des appels téléphoniques. C’est moins robuste que les capacités de Phone Link avec les appareils Android, qui permettent de faire glisser et déposer des photos depuis la pellicule de la caméra.

Le déploiement pour tous les utilisateurs de Windows 11 en mi-mai

Les Windows Insiders avaient un accès anticipé à cette fonctionnalité depuis février dans le cadre d’un important déploiement de logiciels. Mais Microsoft a déclaré que la synchronisation iOS ne serait disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 que vers la mi-mai.

L’application est disponible en téléchargement sur l’App Store d’Apple si vous êtes un utilisateur iOS. Si vous mettez à jour votre application Phone Link maintenant, vous pourriez voir l’option iPhone grisée jusqu’à ce qu’elle soit entièrement déployée le mois prochain.

Si vous êtes un Windows Insider, vous avez déjà accès à la nouvelle fonctionnalité. Une fois que vous avez scanné le code QR pour vous connecter à votre iPhone, vous devrez accorder un accès complet à votre machine Windows dans les paramètres iOS du menu Bluetooth pour que les notifications et les appels téléphoniques d’ iMessages puissent passer.

Compatibilité de Phone Link pour iOS

Phone Link pour iOS fonctionne avec iOS 14, Windows 11 et la dernière mise à jour logicielle de Phone Link. Cependant, il n’est pas disponible pour iPadOS ou macOS. Si vous souhaitez accéder à une synchronisation de photos utile, Microsoft suggère d’utiliser l’intégration iCloud intégrée à l’application Photos de Windows.

Historique de développement de la synchronisation iPhone iMessage-vers-Windows

Le pipeline iPhone iMessage-vers-Windows a été en préparation depuis cinq ans. Joe Belfiore de Microsoft avait suggéré pour la première fois de travailler sur ce type d’intégration en 2018. C’était lors d’une interview avec The Verge.

