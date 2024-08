iPad désactivé : Comment déverrouiller un iPad sans code ?

Votre iPad est désactivé et vous ne parvenez plus à accéder à vos données ? Pas de panique. Il est possible de le déverrouiller même si vous avez oublié le code d'accès, et ce, sans trop de complications. Que vous ayez récemment effectué une sauvegarde ou non, plusieurs méthodes permettent de restaurer un iPad désactivé. Dans cet article, nous vous proposons un guide complet pour réinitialiser votre appareil, avec ou sans iTunes, afin que vous puissiez en retrouver l'usage rapidement et en toute simplicité.

Pour quelles raisons un iPad serait-il désactivé ?

Un iPad peut être désactivé pour diverses raisons, souvent liées à la sécurité ou à des erreurs techniques. La cause la plus courante est l'entrée répétée d'un mot de passe incorrect, ce qui entraîne une désactivation automatique de l'appareil pour protéger vos données. D'autres raisons incluent l'activation du mode perdu via iCloud, conçu pour sécuriser un iPad égaré ou volé. Elles comprennent aussi des problèmes logiciels, tels qu'une mise à jour défectueuse ou des conflits d'applications. Parfois, des défaillances matérielles ou des erreurs liées au jailbreak peuvent également désactiver l'iPad.

Quelles solutions pour déverrouiller un iPad désactivé ?

Lorsqu'un iPad est désactivé, plusieurs solutions permettent de le déverrouiller. Que ce soit via iTunes, iCloud, ou des outils spécialisés comme Tenorshare 4uKey, il existe différentes méthodes pour restaurer l'accès à votre appareil, même si vous avez oublié le code d'accès. Voici un aperçu des options disponibles, adaptées aussi à ceux qui se demandent comment activer un iPhone désactivé.

Réparer « iPad désactivé se connecter à iTunes » avec iTunes

Si votre iPad est désactivé et affiche le message « Se connecter à iTunes », vous pouvez le restaurer en utilisant iTunes. Assurez-vous d'avoir la dernière version d'iTunes installée, puis connectez votre iPad en mode de récupération. Ensuite, sélectionnez l'option « Restaurer » ou « Mettre à jour » dans iTunes. Cette méthode permet de réinstaller le système d'exploitation, avec possibilité de conserver vos données si vous choisissez la mise à jour.

Réparer « iPad désactivé se connecter à iTunes » via iCloud

Vous pouvez également déverrouiller un iPad désactivé via iCloud, à condition d'avoir activé « Localiser mon iPad ». Pour ce faire, connectez-vous d'abord à iCloud.com depuis un autre appareil et accédez à la fonction « Localiser ». Sélectionnez votre iPad, puis utilisez l'option « Effacer l'iPad ». Cette méthode efface toutes les données, y compris le code d'accès, vous permettant de reconfigurer l'appareil comme neuf.

Débloquer iPad désactivé sans code via Tenorshare 4uKey

Si les méthodes via iTunes et iCloud ne fonctionnent pas pour débloquer un iPhone ou un iPad désactivé, Tenorshare 4uKey offre une alternative efficace sans besoin de code. Ce logiciel professionnel permet de contourner facilement l'écran de verrouillage, même si le code de votre iPhone est oublié. Après l'avoir installé sur votre ordinateur, connectez votre appareil via USB, sélectionnez l'option « Déverrouiller l'écran iOS ». Puis, suivez les étapes pour télécharger le firmware et lancer le déverrouillage. En seulement quelques minutes, votre iPhone sera réinitialisé, prêt à être reconfiguré. Ainsi, vous n'avez qu'à effectuer un Téléchargement Gratuit de Tenorshare 4uKey for iOS pour déverrouiller votre iPad désactivé et restaurer vos données à partir d'une sauvegarde précédente.

Conclusion

Tenorshare 4uKey for iOS se distingue par sa simplicité d'utilisation et son efficacité pour débloquer un iPhone sans code ou un iPad désactivé, même sans code. En plus de contourner les écrans de verrouillage, il permet de supprimer un identifiant Apple sans mot de passe et prend en charge les dernières versions d'iOS.

