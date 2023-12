Intel annonce les nouveaux processeurs Xeon de 5ème génération

Intel a dévoilé ses processeurs Intel Xeon de 5ème génération, baptisés Emerald Rapids, à l’événement « AI Everywhere ». Ces processeurs présentent une amélioration significative des performances par watt et un TCO réduit. Cette amélioration offre des avantages considérables pour les charges de travail critiques.

Les performances exceptionnelles sans accélérateurs discrets

Accélération de l’IA dans chaque cœur

Les processeurs Xeon de 5ème génération intègrent une accélération de l’IA dans chaque cœur. Cette intégration offre des performances d’inférence jusqu’à 42 % supérieures et aussi une latence inférieure à 100 millisecondes sur les grands modèles de langage. Comparés à la génération précédente, ces processeurs offrent une augmentation moyenne de la performance par watt de 36 %. Cela réduit considérablement le TCO jusqu’à 77 % sur un cycle de rafraîchissement de cinq ans.

Innovations majeures pour un avenir performant

Ces processeurs Xeon offrent jusqu’à 64 cœurs par unité centrale, trois fois plus de cache de dernier niveau que la génération précédente d’Intel, huit canaux de DDR5 par CPU, et supportent aussi la DDR5 jusqu’à 5 600 MT/s. Avec Intel UPI 2.0, la bande passante inter-socket atteint jusqu’à 20 GT/s. En outre, cette bande passante offre une expérience informatique plus rapide et plus fluide.

Sécurité renforcée avec « Intel Trust Domain Extensions »

La confidentialité et la sécurité sont prioritaires avec Intel TDX. Cela offre une protection accrue au niveau de la machine virtuelle. Les systèmes d’exploitation invités et les applications sont isolés de l’accès non autorisé, ce qui garantit un niveau de confidentialité et de contrôle des données supérieur.

Engagement continu envers l’innovation

Intel reste fidèle à ses engagements envers ses clients avec le lancement des processeurs Xeon de 5ème génération. En outre, les prochains processeurs, Sierra Forest et Granite Rapids, promettent des avancées majeures en efficacité énergétique et performances.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.