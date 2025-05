Insaisissables 3 : les Cavaliers sont de retour avec un plan risqué

Neuf ans se sont écoulés depuis que les Cavaliers ont fait leur dernière apparition au cinéma. Pourtant, comme le dit Jesse Eisenberg dans la bande-annonce, « tout ce qui disparaît réapparaît ».

La saga Insaisissables revient donc avec un troisième volet annoncé pour le 11 novembre prochain. Et cette fois, l’intrigue semble promettre plus de magie, plus de monde et beaucoup de rebondissements inattendus. La bande-annonce plante le décor : l’équipe est divisée, mais une menace commune va les réunir.

Grande nouvelle pour les fans de la première heure : Isla Fisher reprend son rôle, après une absence remarquée. Dans le deuxième film, l’actrice avait été remplacée par Lizzy Caplan qui a interprété un tout autre personnage. Fisher rejoint donc à nouveau Jesse Eisenberg, Dave Franco et Woody Harrelson pour former le noyau dur des Cavaliers.

Mais l’équipe ne s’arrête pas là. Elle s’agrandit avec l’arrivée de Morgan Freeman, qui rejoint les magiciens comme mentor actif. Trois nouveaux visages se greffent également à la troupe : Dominic Sessa, Ariana Greenblatt et Justice Smith.

Un nouveau tour à jouer

Insaisissables 3 tournera autour d’un vol de diamant, le plus précieux du monde, selon les premières informations. Le joyau serait entre les mains d’une organisation criminelle dirigée par Rosamund Pike, ajoutant une antagoniste inédite à l’univers.

Si les détails restent encore flous, la structure semble fidèle à l’esprit des deux premiers volets : un mélange de braquage, illusion, course-poursuite et magie de haut vol. Les Cavaliers, brouillés au départ, devront reformer leur alliance face à ce nouveau défi collectif.

Ce nouvel épisode sera réalisé par Ruben Fleischer, connu pour Bienvenue à Zombieland et Uncharted. Il succède à Louis Leterrier et Jon M. Chu, aux commandes des précédents volets. Fleischer retrouve ici le duo Eisenberg – Harrelson qu’il dirige pour la troisième fois. Son style visuel et son goût du rythme rapide devraient coller à l’esprit de la saga. À en croire les premières images, la mise en scène cherche à amplifier la dimension spectaculaire des illusions.

Un quatrième film déjà en préparation

Lors du CinemaCon de Las Vegas, un quatrième épisode a été confirmé par le studio. Si Insaisissables 3 fonctionne au box-office, le prochain tour est déjà dans les cartons. Cette stratégie indique la volonté de relancer la franchise dans la durée, avec de nouveaux personnages et une mythologie élargie. Pour les spectateurs, le rendez-vous est donné : le 11 novembre, pour un spectacle visuel et narratif annoncé comme rythmé, malin et magique.

