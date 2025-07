Imprimantes Brother L-1000 : Réduisez vos coûts d’impression et gagnez du temps !

Brother dévoile une nouvelle série d’imprimantes laser monochromes pensée pour les environnements de travail hybrides. Compactes, connectées et sécurisées, les L-1000 misent sur l’efficacité sans négliger la durabilité.

Brother annonce le lancement de sa nouvelle gamme d’imprimantes laser monochromes L-1000, une solution moderne et performante pour les professionnels. Composée de quatre modèles, cette gamme s’adapte aux utilisateurs en matière de performance, d’efficacité et de respect de l’environnement. Les imprimantes L-1000 sont conçues pour offrir une utilisation simple et intuitive avec des fonctionnalités avancées.

Une réponse aux nouveaux usages professionnels

Les habitudes de travail évoluent, et avec elles, les besoins en matériel d’impression. Par conséquent, Brother lance la gamme L-1000, une série de quatre modèles laser monochromes conçus pour s’intégrer dans les espaces de travail restreints, sans faire l’impasse sur la performance. Que ce soit à domicile ou en entreprise, l’objectif affiché est clair : allier simplicité, rapidité et sécurité. « Ces imprimantes allient compacité, performances et simplicité d’utilisation« , souligne Nicolas Cintré, directeur marketing de Brother France. Un positionnement qui s’inscrit dans la continuité des attentes actuelles des professionnels, toujours plus sensibles à la qualité comme à la flexibilité de leur équipement bureautique.

Des fonctionnalités à la hauteur des exigences actuelles

La série L-1000 se distingue par une interface utilisateur épurée, une installation simplifiée, et une connectivité renforcée. Le Wi-Fi 5 GHz, le Bluetooth ou encore l’application Brother Mobile Connect offrent une gestion fluide, même à distance. Brother mise également sur une sécurité accrue. Elle prend les devants par rapport aux normes européennes RED 2025. Ce détail technique, peu visible à première vue, pourrait s’avérer décisif pour les entreprises soucieuses de protéger leurs flux de données sensibles. Autre atout : l’abonnement EcoPro, qui permet de maîtriser les coûts d’impression grâce à une livraison automatique des consommables. Un point souvent négligé dans les offres concurrentes.

Un équilibre entre performance, prix et écologie

Ce qui frappe dans cette nouvelle gamme, c’est la volonté de conjuguer efficacité et responsabilité environnementale. Le système monochrome limite la consommation de ressources. Il conserve une vitesse d’impression adaptée à un usage professionnel fréquent. Les modèles 3-en-1 (DCP-L1642W, DCP-L1640W) se destinent aux télétravailleurs comme aux petites équipes, tandis que les HL-L1242W et HL-L1240W misent sur la rapidité d’exécution et une compacité extrême. Tous affichent un positionnement tarifaire compétitif. Puisque chaque mètre carré compte et la question énergétique devient cruciale, Brother semble avoir trouvé un bon équilibre.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

