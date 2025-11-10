Idées cadeaux LG : la tech sous le sapin

LG dévoile ses nouvelles idées cadeaux. Ce sont des technologies design, connectées et intuitives pour transformer les fêtes de fin d’année en moments d’exception.

À l’approche des fêtes, LG met la technologie au cœur des attentions avec une sélection d’appareils conçus pour conjuguer design, performance et plaisir d’usage. Audio, image, électroménager : chaque produit reflète une même philosophie. Celle d’une innovation accessible, élégante et tournée vers le quotidien.

Un son festif signé LG et will.i.am

La marque coréenne s’associe au producteur américain will.i.am pour lancer la gamme LG XBOOM, pensée pour accompagner les soirées les plus rythmées. Autour d’un son calibré par intelligence artificielle, ces enceintes combinent puissance et autonomie. La XBOOM Bounce offre 30 heures d’écoute et une résistance tout-terrain, la Grab mise sur la compacité et 20 heures de batterie. La Stage 301, quant à elle, avec ses 120 watts et ses fonctions DJ & karaoké, transforme le salon en dancefloor. Les prix varient de 149 € à 299 €. Cette sélection montre la volonté de LG de démocratiser la haute fidélité festive.

Immersion visuelle et audio : l’expérience totale

LG poursuit sa quête d’immersion avec la barre de son S95TR, une configuration 9.1.5 compatible 4K/120 Hz qui enveloppe littéralement l’espace sonore. À ses côtés, la S20A est plus abordable. Elle intègre Dolby Digital et AI Sound Pro, pour un rendu dynamique même à volume modéré. Côté image, la marque dévoile de nouveaux moniteurs UltraGear OLED.

Le 27GX790A-B (480 Hz, 0,03 ms) est destiné aux gamers et le 45GX950A-B, véritable écran de compétition à 1 999 €. Les LG Gram 15 et 17 séduisent les nomades : moins de 1,3 kg sur la balance, autonomie record et design épuré. Une légèreté qui illustre l’art du confort technologique.

Confort et maison intelligente : la touche premium

Dans la sphère domestique, LG allie élégance et efficacité. L’aspirateur A9TX-PrimeG incarne cette approche : 280 Airwatts de puissance, station de vidange automatique et connectivité Wi-Fi pour un contrôle précis. Le four WS9D7694CM, avec ses technologies EasyClean™ et Steam™, réinvente la cuisson maison. Il y a aussi les climatiseurs DUALCOOL™ Premium AI Air et ARTCOOL™ Mirror AI Air. Ils traduisent l’intégration poussée de l’intelligence artificielle.

Réglages automatisés, économies d’énergie, design raffiné : ces systèmes transforment le confort thermique en expérience personnalisée. Entre innovation, style et durabilité, LG s’impose une fois encore comme l’un des pionniers du cadeau high-tech. Sous le sapin, la marque ne promet pas seulement des objets, mais des expériences ! Celles d’une technologie qui, au-delà du gadget, embellit la vie quotidienne.

