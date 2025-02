Incroyable ! Une IA m’a révélé les secrets de mon futur à 80 ans !

Si vous vous êtes toujours demandé comment votre vie aura évolué après 30 ans, l’IA peut vous faire vieillir afin de vous faire parler avec vous-même mais en version octogénaire.

C’est une prouesse que nous devons à Future You, une nouvelle plateforme interactive d’intelligence artificielle développée par des psychologues, des chercheurs et des technologues. Voici ce qu’il en est.

Future You, un outil de discussion qui vous fait envisager l’avenir sous un autre angle

Si pour l’instant le nombre de vos petits-enfants ne vous intéresse pas. Mais vous voulez savoir où en sera votre carrière après 30 ans de travail, Future You peut vous apporter des réponses théoriques.

C’est une plateforme de discussion pilotée par une IA qui permet aux utilisateurs de créer une personne âgée virtuelle. En fait, pour expliquer les choses simplement, c’est un chatbot qui analyse les données que vous lui concédez afin qu’il génère une version âgée de vous-même.

Le fonctionnement de Future You qui fait vieillir est basé sur un système de texte d’IA connu sous le nom de modèle de langage étendu, puis personnalisé avec les informations que l’utilisateur y ajoute.

L’objectif de cette plateforme est facile à comprendre. Elle veut faire en sorte que les gens qui font appel à leur service puissent faire une rétrospective sur eux-mêmes.

https://twitter.com/aibase_tech/status/1886566777863229844

Peux réaliser l’avenir que l’on souhaite en parlant à une IA qui nous fait vieillir ?

Le fait de parler à une IA qui connaît votre vous de maintenant et qui est en mesure de vous dire comment vous serez à 80 ans est amusant. Cela peut sans doute pousser de nombreuses personnes à penser dès maintenant aux changements qu’ils peuvent apporter à leur vie afin de l’améliorer plus tard.

Sinon, cela peut aussi rester dans le domaine du virtuel et être une expérience interactive cocasse. Mais quoi qu’il en soit, il faut se rappeler qu’une IA qui fait vieillir n’a en fait aucun pouvoir décisionnaire sur vos choix de vie.

Un outil dont la création a impliqué beaucoup de monde

Finalement, il faut être réaliste. Il est possible que ce que l’IA qui fait vieillir de Future You vous permettra d’avoir un reflet de ce que vous pouvez être plus tard. Mais rien n’est défini à l’avance.

Il faut tout de même saluer les efforts des personnes qui l’ont conçu. L’outil est le fruit du travail d’une équipe dont fait partie Pat Pataranutaporn, postdoctorant au Media Lab du MIT. Il a étudié les systèmes d’IA qui aident les gens à s’épanouir.

Pataranutaporn a lu les travaux de Hal Hershfield. C’est un professeur de psychologie du marketing à l’Anderson School of Management de l’UCLA et auteur de « Your Future Self ». Puis, à son tour il a étudié la manière dont la connexion avec notre moi futur affecte les décisions que nous prenons aujourd’hui.

Il a donc pris contact avec Hal Hershfield, avec Peggy Yin, une étudiante de Harvard qui étudie l’intersection de la psychologie et de la technologie. Et avec des développeurs de logiciels du groupe thaïlandais Kasikorn Business-Technology, ensemble ils ont lancé Future You l’année dernière.

