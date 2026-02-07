Robots tondeuses Husqvarna : la vision IA débarque

Le robot tondeuse Husqvarna franchit un cap technologique grâce à l’intelligence artificielle. 3 nouveaux modèles urbains allient précision, autonomie et design.

Husqvarna présente une série inédite de robots tondeuses adaptés aux jardins urbains. Leur vision assistée par IA leur permet d’évoluer sans fil et d’éviter les obstacles sans difficulté. Pensés pour les particuliers, ces modèles combinent innovation, discrétion et connectivité. Ils seront commercialisés dès le printemps 2026.

Une technologie de vision qui transforme la tonte

Grâce à une caméra intégrée et à une intelligence embarquée, les nouveaux modèles Automower® 308V, 312V et Aspire R6V perçoivent et évitent les objets posés sur la pelouse. Jouets, outils de jardin, bordures ou arbres : tout est détecté en temps réel, ce qui permet une tonte ininterrompue, sans collision. Cette avancée supprime le besoin de fils périphériques. Cela facilite ainsi l’installation et la flexibilité des zones à tondre.

La couverture du terrain reste précise, même dans des zones complexes ou peu couvertes par le signal satellite. « Tant que le robot voit de l’herbe, il travaille », résume un ingénieur produit. En complément, les données sont synchronisées via le cloud Husqvarna, pour un fonctionnement sans fil appuyé par une connexion Wi-Fi continue.

Contrôle intelligent et design épuré

L’application Automower® Connect donne un accès total au paramétrage : programmation des plages horaires, création de zones spécifiques ou encore désactivation de certaines parties du jardin. Le système Zone Control est particulièrement utile pour éviter les massifs ou délimiter les aires de jeux.

L’aspect visuel, quant à lui, n’a pas été négligé. Les robots arborent un design compact, silencieux, aux lignes scandinaves sobres. Ils s’intègrent discrètement dans tout environnement urbain et restent performants même sous la pluie. Compatibles avec les assistants vocaux comme Alexa, ils incarnent une vision connectée et pratique du jardinage.

Trois modèles pour couvrir tous les besoins

Les Automower® 308V et 312V s’adressent respectivement aux pelouses jusqu’à 800 m² et 1 200 m², avec une pente maximale de 40 %. Leur prix conseillé démarre à 1 399 €. Le modèle Aspire R6V, plus accessible, convient aux surfaces allant jusqu’à 600 m² et sera proposé à 1 099 €.

Tous seront disponibles au printemps 2026, dans les enseignes spécialisées ou grandes surfaces partenaires. Avec cette nouvelle gamme, Husqvarna entend bien démocratiser la tonte intelligente avec une dose d’expertise technologique et de facilité d’usage.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn