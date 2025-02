30 ans de tonte automatisée : l’héritage Husqvarna

Depuis le lancement de la première tondeuse robotisée en 1995, Husqvarna n’a cessé d’innover pour transformer l’entretien des jardins. À travers des avancées majeures comme la navigation GPS, l’intégration Smart Home ou encore l’autonomie sur terrains difficiles, les Automower® ont redéfini les standards du marché. En 2025, Husqvarna franchit une nouvelle étape avec trois nouveautés : le 305E NERA, le 405XE NERA et le 435X AWD NERA. Retour sur 30 ans d’innovations qui ont marqué l’histoire de la tonte robotisée.

Une révolution débutée en 1995

Husqvarna marque un tournant en 1995 avec le lancement de la première tondeuse robotisée au monde. Alimentée par des cellules solaires, elle attire rapidement l’attention mondiale. Cette innovation transforme l’entretien des pelouses pour rendre la tonte automatique et autonome. Elle ouvre ainsi la voie à une nouvelle génération de machines intelligentes.

Dès ses premières versions, Husqvarna se distingue par des avancées technologiques majeures. La gamme Automower® s’enrichit progressivement de modèles toujours plus performants, adaptés aux besoins des utilisateurs. Grâce à ces évolutions, l’entreprise impose son expertise sur le marché des tondeuses autonomes.

Des innovations technologiques marquantes

Depuis le premier modèle, Husqvarna a constamment amélioré ses tondeuses pour répondre aux exigences des consommateurs. L’Automower® 1re génération permet une tonte continue, avec un retour automatique à la station de charge. En 2006, le modèle 260ACX introduit les capteurs à ultrasons et une connectivité de première génération. Il envoie des notifications par SMS.

L’évolution continue avec l’Automower® 435X AWD, un robot tout-terrain capable de gérer des pentes jusqu’à 70 %. L’année 2025 voit l’arrivée des modèles 310E NERA et 410XE NERA, dotés de la technologie EdgeCut pour une coupe plus précise des bordures. La compatibilité avec le système de navigation par satellite EPOSTM simplifie l’installation et l’entretien des pelouses.

Husqvarna ne cesse d’intégrer des fonctionnalités connectées. L’application Automower® Connect permet de piloter les tondeuses à distance. Les modèles récents comme le 430X et le 450X incluent la navigation assistée par GPS et la détection d’obstacles. L’intégration avec Amazon Alexa et Google Home offre un contrôle vocal optimisé.

Des nouveautés dans la gamme NERA

En 2025, Husqvarna franchit une nouvelle étape avec le lancement de la gamme NERA. Ces modèles bénéficient d’une installation sans fil, facilitée par l’utilisation de barrières virtuelles définies via smartphone. Le modèle 305E NERA est conçu pour les petits jardins complexes, tandis que le 435X AWD NERA allie puissance et adaptabilité.

L’histoire d’Husqvarna illustre une quête constante d’innovation. De la première tondeuse solaire aux modèles ultra-connectés, la marque continue de façonner le futur de l’entretien des pelouses. Elle intègre de nouvelles technologies et renforce ainsi son engagement en faveur d’une tonte plus intelligente et plus efficace.

