Husqvarna lance des robots tondeuses qui voient tout grâce à l’IA

Après les voitures autonomes, place aux pelouses autonomes. Avec ses robots tondeuses IA NERA, Husqvarna fait entrer le jardinage dans une nouvelle ère.

Le spécialiste suédois Husqvarna dévoile quatre nouveaux robots tondeuses Automower NERA intégrant une technologie de vision par intelligence artificielle. Les modèles 405VE, 410VE, 430V et 450V s’adressent aux particuliers exigeants, propriétaires de pelouses moyennes ou vastes. Pour la marque, il s’agit d’un tournant : ces machines ne se contentent plus de tondre, elles analysent leur environnement en temps réel.

« Les nouveaux Automower® NERA marquent le début d’une ère de tonte intelligente », explique Jonas Elderstiern, responsable produit chez Husqvarna.

Des yeux pour éviter les obstacles

Grâce à leur caméra infrarouge et à un système de vision IA embarqué, ces tondeuses voient, comprennent et réagissent à ce qui les entoure. Ballons, jouets oubliés, animaux nocturnes ou objets fragiles sont automatiquement détectés et contournés. Cette technologie réduit ainsi les arrêts imprévus et améliore la sécurité.

De plus, les images sont traitées directement dans la machine, sans stockage ni transfert externe. Husqvarna précise que toutes les données sont hébergées en Europe, conformément aux règles de confidentialité européennes.

Une tonte précise, même sans signal satellite

Les nouveaux modèles combinent la vision IA à la technologie Husqvarna EPOS, une solution de navigation par satellite sans fil. Ensemble, elles garantissent une tonte continue, même lorsque la réception GPS est faible. L’installation se fait via Husqvarna Cloud, sans borne physique ni câble périmétrique.

L’utilisateur définit simplement les limites du terrain, les zones d’exclusion ou les horaires depuis l’application Automower Connect. Cette approche rend la configuration beaucoup plus rapide et intuitive.

Des pelouses parfaites et personnalisables

Les robots Automower NERA offrent plusieurs modes de tonte : aléatoire pour un aspect naturel, ou systématique pour des motifs précis tels que bandes, damiers ou triangles. Les modèles 405VE et 410VE ajoutent la fonction EdgeCut, qui réduit le besoin de tailler les bordures manuellement. Résultat : un gain de temps appréciable et un entretien quasi autonome.

Les hauteurs de coupe varient de 20 à 55 mm, tandis que la connectivité complète (4G, Wi-Fi et Bluetooth) facilite le contrôle à distance.

Les 405VE et 410VE conviennent à des pelouses de 900 à 1 500 m², tandis que les 430V et 450V peuvent couvrir jusqu’à 7 500 m². Les plus grands modèles gèrent des pentes allant jusqu’à 50 %, un atout pour les terrains irréguliers.

L’ensemble des tondeuses adopte un châssis robuste, résistant aux intempéries, et un moteur silencieux adapté aux zones résidentielles.

L’entretien de pelouse entre dans l’ère de la vision IA

Avec cette nouvelle génération, Husqvarna réinvente la tonte connectée. Les Automower NERA combinent intelligence, autonomie et respect de la vie privée. La marque consolide ainsi son statut de pionnier du jardinage robotisé, trente ans après le lancement de son premier modèle. « Ces tondeuses ne se contentent plus d’agir, elles apprennent à s’adapter à chaque jardin », conclut Jonas Elderstiern.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn