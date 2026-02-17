Hurlevent : les 3 grands changements de la fin (et ce qu’ils signifient)

Attention, cet article concerne le nouveau film Hurlevent d’Emerald Fennell, et non l’œuvre d’Emily Brontë. Par contre, il est dit qu’il a déçu par sa conclusion jugée trop expéditive. Les critiques épinglent plusieurs points.

Ensuite, la lutte finale contre eux est tout simplement absente du récit, on en ignore l’issue . Enfin, la mort d’un personnage principal, Cathy est annoncée de manière abrupte, dans une simple bulle narrative, sans la charge émotionnelle attendue . Voici donc ce qu’il en est.

Hurlevent : Emerald Fennell réinvente la fin du classique

La nouvelle adaptation des Hauts de Hurlevent par Emerald Fennell a enfin débarqué sur les écrans, et avec elle son lot de discussions enflammées. Après des mois de spéculations en ligne (souvenez-vous de la fameuse théorie des guillemets), les fans découvrent une version qui assume pleinement ses écarts avec le roman d’Emily Brontë. Cependant, cela ne plaît pas en général. Le plus gros morceau de la discorde ? La fin, radicalement différente.

1. Cathy voit-elle vraiment Heathcliff avant de mourir ?

Dans le livre, l’ultime rencontre entre Cathy et Heathcliff est un moment clé, déchirant, presque mystique. Dans le film, ce passage n’existe pas. Margot Robbie, qui incarne Cathy, explique : « J’ai beaucoup aimé cette partie, car elle occupait une grande place dans le roman. Cathy est malade, elle va mourir, elle hallucine, elle collectionne les plumes d’oiseaux et devient folle. » Chez Fennell, Cathy perd son enfant et, fiévreuse, imagine seulement parler à Heathcliff. Le fantôme n’apparaît pas.

2. Le film montre-t-il le retour du fantôme de Cathy ?

Nouvel écart majeur : le film s’arrête à la mort de Cathy. Pas de retour en fantôme errant autour de Hurlevent. Fennell assume : « Ça commence là où ça finit, et ça finit là où ça commence. C’est ça, l’amour, et c’est ça, le livre (selon son analyse personnelle). C’est éternel et cyclique. Il n’y a pas d’arrêt, même quand il y a un arrêt tragique, parce que ce n’est pas vraiment un arrêt. » Une vision circulaire qui privilégie l’idée d’un amour infini plutôt que sa manifestation spectrale n’a pas enchanté ceux qui connaissent vraiment l’histoire des personnages.

3. Jacob Elordi valide-t-il ces choix ?

L’interprète d’Heathcliff, Jacob Elordi, approuve. Pour lui, l’amour décrit par Brontë « existe en dehors de la vie et de la mort ». Dans sa lecture, « toute scène où je suis avec Cathy est réelle pour Heathcliff, qu’elle soit spirituelle ou physique« . Il ajoute que le film laisse ouverte l’idée que leurs âmes restent « à jamais entrelacées dans cet espace liminal ». Une interprétation poétique qui adoucit la rupture avec le texte original.

Pourquoi la réalisatrice a-t-elle opéré ce changement ?

Emerald Fennell justifie sa décision par un souci de narration et de rythme. « Il y a environ trois rencontres et trois discours différents dans le livre. Une partie de mon travail consistait à consolider tout cela« , explique-t-elle à Entertainment Tonight. Mais la motivation est plus profonde : « Nous parlons beaucoup de Roméo et Juliette. Je pense que la romance de Cathy et Heathcliff repose sur le fait qu’ils se manquent constamment.

La réalisatrice affirme qu’elle a donc voulu ramener beaucoup de leur amour et de leurs conversations importantes plus tôt dans l’histoire, pour leur donner du temps avant la fin. » Une manière de concentrer l’émotion plutôt que de la diluer.

Verdict : une adaptation fidèle ou trahie ?

Comme souvent avec Emerald Fennell, le résultat divise. Et là, il faut dire que les critiques sont très acerbes. Les puristes grinceront des dents en voyant disparaître le fantôme et la rencontre ultime. Le public qui n’a jamais entendu parlé de cette histoire l’aimera peut-être vu que même la bande-son fait très « Tik Tok ». En gros, le récit est centrée sur l’émotion des vivants plutôt que sur l’amour éternel qui transcende les frontières du réel décrit par « la véritable autrice de cette histoire ». Une chose est sûre : personne ne reste indifférent. Et c’est probablement ce que Fennell recherchait.

