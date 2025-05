Hunger Games version Stephen King : The Long Walk s’annonce macabre

The Long Walk, l’une des nombreuses adaptations de Stephen King prévues pour 2025, suscite déjà un grand intérêt. Et la raison est simple. On peut comparer ce film à la célèbre franchise The Hunger Games.Â

Réalisé par Francis Lawrence, ce film qui sortira le 12 septembre 2025 promet d’explorer des thèmes sombres et brutaux, tout en offrant une expérience cinématographique unique. Voici ce qu’on sait sur le sujet.

Un scénario éprouvant et évocateur

La bande-annonce récemment dévoilée met en scène un groupe de jeunes hommes marchant sous la surveillance d’une présence militaire. Et ceux qui ne parviennent pas à suivre sont éliminés.

Ce concept de survie et de compétition mortelle dans The Long Walk ou « Marche ou crève » mis en place par Stephen King rappelle inévitablement l’univers de Hunger Games. Mais les similitudes vont bien au-delà de la surface.

En mettant en avant un jeu cruel orchestré par des forces gouvernementales dans les deux récits, cela promet d’être captivant. Voir des adolescents contraints de s’affronter dans des conditions extrêmes, avec la promesse d’une récompense pour le dernier survivant est un scénario qui a fait ses preuves.

Cependant, The Long Walk se distingue par son approche plus intime et psychologique. Le film met en avant la camaraderie entre les personnages, tout en explorant les relations complexes qui se développent au fil de l’épreuve.

The Long Walk de Stephen King précède Hunger Games

Il est intéressant de noter que le roman The Long Walk, publié en 1979 sous le pseudonyme de Richard Bachman, a vu le jour 29 ans avant le premier livre de Suzanne Collins.

Bien que le livre de Stephen King n’ait pas directement influencé Hunger Games, les parallèles entre The Long Walk et cette histoire sont indéniables. Les thèmes de la survie, de la violence et de l’oppression politique sont présents dans les deux œuvres.Â

Mais The Long Walk semble aborder ces idées d’une manière différente, en se concentrant sur la lutte intérieure des personnages plutôt que sur une compétition spectaculaire.

https://twitter.com/StephenKingFr/status/1919769974702260533

Une réalisation faite par une équipe expérimentée

La mention de Francis Lawrence en tant que réalisateur dans la bande-annonce de The Long Walk renforce encore plus les comparaisons avec Hunger Games. Lawrence a dirigé plusieurs films de la franchise. On parle de Catching Fire et Mockingjay.

Son expérience dans la création d’univers dystopiques et de récits de survie lui permet d’apporter une vision unique à cette adaptation. En reconnaissant son lien avec Hunger Games, Lionsgate, le studio derrière les deux films, cherche à attirer un public qui pourrait être déjà familier avec les thèmes explorés.

Une ambiance distincte

Sinon, The Long Walk de Stephen King se distingue par son ambiance et son esthétique. Alors que le monde où vit Katniss Everdeen se concentre sur un monde technologique et spectaculaire, cette adaptation adopte une approche plus naturelle et rurale.

Les personnages ne sont pas contraints de se produire à la télévision, mais marchent ensemble dans un cadre plus restreint. Cette dynamique crée une atmosphère différente où la camaraderie et la tension coexistent. Cela offre donc une perspective originale sur l’histoire.

Un film qui n’aboutira pas à une franchise ?

Par contre, il est peu probable que The Long Walk donne naissance à une franchise cinématographique aussi vaste que Hunger Games. C’est en raison de la nature isolée de son récit.Â

Le roman de King a une fin sombre. Et le film pourrait également s’achever sur une note tragique. Cependant, si cette œuvre rencontre un succès au box-office, Lionsgate pourrait envisager des suites, même si elles ne semblent pas naturelles à première vue.

