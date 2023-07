Classement des films de la saga hunger games du pire au meilleur

Découvrez notre classement des meilleurs films de la saga Hunger Games dans cet article, allant du pire au meilleur. Un top à découvrir avant de visionner les titres pendant les vacances !

Après la sortie de Breaking Dawn partie 2 et Harry Potter et les reliques de la mort , la demande des films Young Adult n’a cessé d’exploser pour atteindre son apogée en 2012.

C’était à cette époque que les adaptations cinématographiques des romans de Suzanne Collins, The Hunger Games, ont commencé à sortir. Une aubaine pour les fans qui avaient un tel engouement pour ce genre de films.

Mais la question qui brûle toutes les lèvres c’est de savoir quel est le meilleur film Hunger Game ? Et cela avant la sortie en novembre de Hunger Games : la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur. Ce préquel qui se déroule 64 ans avant le premier volet de la saga apportera-t-il son lot de consolation ?

Si comme nous, vous vous êtes posé cette question, nous avons pris la peine de regarder tous les films Hunger Games afin de pouvoir les noter. Alors, prêt à découvrir notre classement et un petit résumé de chaque film ? La suite ci-dessous !

Hunger Games : La Révolte – Partie 2 (2015)

Dans cette deuxième partie du quatrième volet de Hunger Games, Katniss Everdeen, incarnée par Jennifer Lawrence, va affronter le Président Snow dans une bataille décisive. La rébellion a eu raison de Panem. Afin d’affranchir le peuple, qui se retrouvait sous les jougs d’un empire capitaliste, Katniss a décidé d’assassiner le Président.

A priori, le film à tout pour plaire. En effet, l’adaptation cinématographique de Hunger Games : La Révolte – Partie 2 est fidèle au livre, ce qui est assez rare. Malgré cela, il faut croire que le film n’a pas rencontré un franc succès, non seulement auprès des critiques mais aussi des fans de la saga, ce qui est bien dommage.

Bien que Jennifer Lawrence soit au sommet de son art, le dernier film de la franchise Hunger Games laisse un sentiment d’inachevé. Certes, le film bénéficie de nombreuses intrigues, malheureusement, ces derniers sont peu, voire quasi inexploitées. Tout porte à croire que le film a été tourné à la va-vite que certains points importants n’ont pas été abordés.

Le film Hunger Games a cette obligation de se reposer sur son côté épique, sauf que dans ce dernier opus, les spectateurs n’auront droit qu’à un raz-de-marée d’huile et des mutants sortis tout droit des égouts. On peut lire la déception sur vos visages !

Hunger Games : La Révolte – Partie 1 (2014)

Katniss est désormais la figure de la rébellion. Elle a détruit ce qui reste des Hungers Games et de son arène. Alors qu’elle a trouvé refuge dans le district 13, ses amis ainsi que la présidente Coin, lui ont convaincu de continuer sa quête finale : libérer tout le pays de ses oppresseurs. Armée de son courage, elle va redonner espoir à tout un peuple…

Alors que l’engouement des téléspectateurs pour les films dans le genre Young Adult commençait à prendre du recul, le troisième volet de Hunger Games vient de sortir. Ce désintéressement a participé à la chute du film en termes d’audience. Bien que les deux premiers films aient rencontré un franc succès, la première partie du troisième opus avait du mal à se frayer un chemin auprès de son public cible.

La production a décidé de prendre de l’écart par rapport aux formules utilisées dans les deux précédents films. L’objectif était de construire un univers beaucoup plus vaste où chaque personnage trouverait sa place. Sauf que cela s’est soldé par un échec.

Malgré cela, il faut reconnaître que La Révolte – Partie 1 offre des scènes intéressantes. La production a su jouer avec nos sentiments depuis le bombardement de l’hôpital du District 8 jusqu’à la mort de Peeta. Des scènes déchirantes avec des acteurs au top de leur performance !

Hunger Games (2012)

Avec Gary Ross à la manette et Jennifer Lawrence fraîchement intégrée à la franchise, il faut croire que Hunger Games est à la hauteur des attentes des Young Adults…En effet, le film fait partie des meilleures dans son genre après Harry Potter et Twilight ! Mais pour mieux comprendre la popularité de ce film, essayons de revenir un peu dans le concept Hunger Games !

A Panem, le gouvernement a décidé de créer un jeu à la Battle Royale, les Hungers Games, diffusé à la télé. Dans ce jeu, les participants, qui sont en majorité des jeunes, vont jouer ensemble, s’enticher d’amour pour finir par s’entretuer.

Parmi les participants, Katniss Everdeen, interprétée par Jennifer Lawrence, va remporter chaque manche haut la main. Appartenant à une classe sociale en bas de l’échelle, la jeune fille va changer la donne. Elle va bouleverser le système capitaliste préétabli à Panem.

En lisant le synopsis vous pensez que le film a tout pour plaire : suspense haletant, performances exceptionnelles des acteurs et un casting d’enfer. Sauf qu’il persiste un petit bémol malgré le tapage médiatique dont le film a bénéficié. Hunger Games n’est pas réellement le reflet du livre original.

Si vous vous attendez à des batailles sanglantes, avec de sangs et de morts, oui beaucoup de sang, vous pouvez rebrousser chemin. Le film est moins gore contrairement à ce que l’on puisse attendre. Néanmoins, le film a explosé au box-office et a su s’imposer dans l’univers Young Adult au côté d’autres titres célèbres.

Parmi les moments forts du film, il faut certainement noter cette fois où Katniss Everdeen se porte volontaire aux Hungers Games à la place de sa sœur. Une scène qui a permis à l’actrice, encore méconnue du public, de se hisser dans son rôle d’héroïne. Ce titre va la poursuivre tout au long des autres volets de la franchise.

Hunger Games : L’embrasement (2013)

Comme promis, nous avons gardé pour vous le meilleur pour la fin ! Hunger Games : L’embrasement est sans nul doute le meilleur opus de la saga. Un nouveau réalisateur avait pour mission de donner vie à ce deuxième volet, à l’instar de Francis Lawrence. Devant l’immense succès du premier film, il faut croire que Hunger Games : L’embrasement a explosé le record.

Le film est une suite logique du premier. Notamment, après que Katniss ait remporté la 74ème édition des Hungers Games, elle va revenir auprès de sa famille. Cette fois, en compagnie de Peeta Mellark, son partenaire. Sauf que l’histoire ne va pas s’arrêter là. Elle devra participer à la tournée de la victoire auprès de tous les districts. Katniss va devoir remettre sa tenue d’héroïne.

Au cours de la tournée, Katniss découvre que la révolte commence à s’enflammer. Mais la Capitole refuse de céder en gardant sa main mise sur l’ensemble des districts. Entre-temps, la prochaine édition des Hungers Games se prépare avec le Président Snow à sa tête. Notre héroïne deviendra malgré elle le symbole de la révolte.

La particularité de ce deuxième volet de Hunger Games réside au niveau de ses nouveaux personnages. Il faut croire qu’ils qui sont tous aussi attachants les uns des autres. Cela offre un nouveau souffle au film tout en mettant en avant la touche humaine. L’intrigue devient de plus en plus corsée, loin de son univers dystopique sans pour autant se détourner de son identité. Vienne s’ajouter à cela le lien profond entre Peeta et Katniss. Cette dernière découvrira combien son partenaire a une belle âme malgré les quiproquos.