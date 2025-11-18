Le FTG-30, nouveau compagnon du casque 320 SKYTED

Avec le FTG-30, SKYTED renforce son ambition : garantir la confidentialité des conversations, même dans les lieux publics les plus bruyants. Cette nouvelle solution audio sécurisée prolonge naturellement les capacités du casque SKYTED 320.

Difficile d’échanger librement dans un train, un avion ou un restaurant lorsque la discussion touche à des sujets sensibles. SKYTED s’attaque à ce casse-tête du quotidien avec un nouvel appareil pensé pour les professionnels en déplacement. Le FTG-30 complète le casque SKYTED 320 et ouvre la voie à des conversations confidentielles… même en groupe, au cœur de lieux publics bruyants.

Un hub pensé pour les échanges confidentiels en situation de mobilité

Ces derniers mois, plusieurs incidents ont rappelé à quel point les conversations menées en public peuvent être exposées. Des propos captés dans un wagon de TGV ou dans un terminal d’aéroport ont parfois suffi à compromettre des informations internes. C’est précisément ce scénario que SKYTED entend éliminer avec le FTG-30.

Ce petit hub permet de connecter jusqu’à quatre casques SKYTED 320 et de créer une bulle audio entièrement privée. Le son capté par chaque micro est diffusé uniquement dans les écouteurs du groupe, sans fuite sonore vers l’extérieur. L’objectif est simple : permettre à une équipe de travailler ou débriefer en déplacement sans se censurer. Lorsque les casques sont reliés via Bluetooth à un dongle connecté en USB-C, les utilisateurs peuvent mener une discussion fluide, sans réseau, sans déranger et surtout sans être entendus.

Accélérer la production grâce au soutien des investisseurs

Pour accompagner ce lancement, SKYTED ouvre une campagne de financement sur Crowdcube. L’entreprise vise 300 000 euros pour renforcer sa production et accélérer la commercialisation du FTG-30. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de la start-up, déjà remarquée sur plusieurs salons internationaux.

Elle mise sur une croissance nourrie par les besoins croissants de confidentialité dans les environnements hybrides de travail. Le FTG-30 vient élargir son écosystème et répond à une réalité quotidienne ! Les professionnels se déplacent davantage, mais leurs conversations n’ont jamais été aussi exposées.

Le SKYTED 320, un casque devenu référence pour la confidentialité

La nouvelle solution s’appuie sur le succès du SKYTED 320, présenté au CES Las Vegas, au MWC et à VivaTech en 2025. Ce casque se distingue par sa capacité à rendre inaudible la voix de l’utilisateur pour les personnes situées à proximité. En parallèle, il garantit une clarté parfaite pour son interlocuteur. Doté d’un micro directionnel associé à une couche d’intelligence artificielle, il filtre le bruit ambiant et restitue une voix naturelle.

L’application SoundBubble ajoute une dimension visuelle en indiquant, en temps réel, la distance à laquelle la voix reste perceptible. « Ce que vous dites n’appartient qu’à vous », rappelle SKYTED, qui ambitionne de faire du 320 un standard pour les travailleurs hybrides. Le FTG-30 vient prolonger cette philosophie : offrir des échanges confidentiels partout, sans sacrifier la mobilité. Puisque la confidentialité devient un enjeu stratégique, le duo FTG-30 / SKYTED 320 s’impose comme une combinaison taillée pour les entreprises nomades.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

