MatePad Pro 13.2 de Huawei : une alternative aux PC pour les créateurs

Huawei dévoile la MatePad Pro 13.2 pouces 2025, une tablette conçue pour offrir une expérience proche du PC. Dotée d’un écran haute définition X-True™, d’un affichage PaperMatte™ anti-reflet et d’accessoires intelligents, elle repousse les limites de la productivité et de la créativité. Sa batterie de 10 100 mAh et sa charge rapide SuperCharge garantissent une autonomie prolongée.

Un écran immersif pour une expérience visuelle inédite

L’écran joue un rôle central dans cette nouvelle génération de tablette. La MatePad Pro 13.2 pouces 2025 se distingue par un taux d’occupation de 94 % et une résolution de 2 800 pixels. Elle a une luminosité qui peut atteindre 1 000 nits pour garantir des couleurs précises et des images d’une netteté exceptionnelle. Grâce à la technologie HUAWEI X-True™ et à l’écran PaperMatte™, les utilisateurs bénéficient d’un affichage anti-reflet qui améliore le confort visuel et la lisibilité. Pensée pour les artistes numériques et les professionnels, cette tablette s’adapte aux besoins exigeants de la création et du travail multitâche.

Des accessoires et performances dignes d’un PC portable

Pour renforcer la productivité, Huawei intègre le Smart Magnetic Keyboard, un clavier inspiré des modèles traditionnels qui garantit une expérience de frappe fluide et efficace. Associé à des applications comme Huawei Notes et GoPaint, ainsi qu’aux accessoires NearLink, la tablette devient un outil de création puissant et intuitif. Sous le capot, la MatePad Pro 13.2 pouces 2025 embarque une batterie de 10 100 mAh, cela assure une autonomie prolongée pour un usage intensif. Son chargeur HUAWEI SuperCharge permet une recharge complète en seulement 65 minutes pour une utilisation sans interruption. Grâce à ses technologies de refroidissement avancées, elle assure une fluidité accrue et une stabilité optimisée sur le long terme.

Une nouvelle référence sur le marché des tablettes

Huawei poursuit son ambition d’innover et d’étendre son influence dans l’univers des tablettes haut de gamme. Avec son capteur d’empreintes digitales latéral pour un déverrouillage rapide et sécurisé, ainsi que ses performances optimisées, la MatePad Pro 13.2 pouces 2025 confirme la volonté de la marque d’allier technologie de pointe et confort d’utilisation. Disponible dès maintenant au prix de 1 199,99 € TTC avec un clavier QWERTY inclus, la tablette bénéficie d’une remise de 200 € avec le code A200FRPAD jusqu’au 31 mars sur le site officiel de Huawei. Une occasion à saisir pour ceux qui recherchent une tablette performante, pensée pour répondre aux exigences des professionnels et des créatifs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.