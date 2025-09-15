Magic V Flip 2 de HONOR : smartphone pliable avec zoom IA au design Jimmy Choo

HONOR lance en Chine son nouveau smartphone pliable Magic V Flip2. Un modèle qui allie design signé Jimmy Choo et expérience photo boostée à l’IA.

HONOR a dévoilé en Chine son nouveau pliable à clapet, le Magic V Flip2. Ce smartphone ambitionne de marier performance technologique et raffinement esthétique. Entre collaboration avec le créateur Jimmy Choo, capteurs photo boostés par l’intelligence artificielle et écran externe interactif, la marque veut séduire une clientèle sensible à la fois au style et à l’innovation. C’est un pari stratégique sur le marché en pleine effervescence du smartphone pliable.

Un appareil photo dopé à l’IA pour des selfies haut de gamme

Avec son capteur principal Ultra-Clear de 200 Mpx et son ultra grand-angle de 50 Mpx, le Magic V Flip2 ne se contente pas de répondre aux besoins classiques. L’accent est mis sur la créativité, avec une caméra portrait de 50 Mpx et un mode Ultra Grand-Angle. C’est spécialement pensé pour les selfies. Cela illustre la volonté de la marque à faire du smartphone un compagnon visuel polyvalent, adapté aux voyages comme aux portraits du quotidien.

Les algorithmes IA viennent compléter l’expérience. Le moteur HONOR Image Engine permet d’atteindre un zoom jusqu’à x30, tandis que les outils de retouche (gomme IA, suppression de reflets, suréchantillonnage) offrent une simplicité d’édition rare sur mobile. Pour les adeptes de contenus créatifs, les filtres cinématographiques et les collages animés ajoutent une dimension ludique.

Un design haute couture signé Jimmy Choo

HONOR ne se limite pas à la performance technique : le design occupe une place centrale. La collaboration avec le professeur Jimmy Choo aboutit à une édition limitée bleue. Elle est constellée de reflets pour un petit rappel des poussières d’étoiles. L’appareil devient presque un bijou, pensé comme un accessoire de mode. Les trois autres coloris (violet, blanc et gris) reprennent cette philosophie de style. Doté d’une bandoulière en cuir ou d’une lanière perlée, le smartphone peut accompagner une tenue comme un sac ou un bijou. La marque HONOR montre encore une fois sa soif d’imposer une vision lifestyle du pliable, au-delà de la seule innovation technologique.

Une expérience enrichie et des performances solides

L’écran externe constitue l’une des signatures du Magic V Flip2. Plus qu’un affichage, il intègre des mascottes virtuelles interactives, capables de réagir aux gestes. Ce choix surprenant traduit une volonté de la marque à rendre l’expérience plus chaleureuse et personnalisée. À cela s’ajoutent des fonctionnalités pratiques : interprète IA, réponses rapides et même détection de deepfakes.

Côté durabilité, HONOR mise sur une charnière en titane et un verre ultra-mince de 50 μm. Cela confère une résistance renforcée. La batterie au silicium-carbone de 5 500 mAh offre une autonomie solide pour un format pliable. C’est un vrai argument sur un segment dans lequel l’endurance reste souvent un point faible. Disponible en Chine dès 5 499 RMB ou à 665 €, le Magic V Flip2 confirme la stratégie d’HONOR : imposer ses pliables comme des produits premium, à la croisée de la mode et de la technologie.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



