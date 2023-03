Hogwarts Legacy : Comment trouver la cabane de Hagrid ?

Un jeu centré sur Poudlard sans un clin d’œil à son populaire demi-géant est inconcevable. Voilà pourquoi les joueurs de Hogwarts Legacy peuvent visiter la cabane de Hagrid.

L’exploration est un aspect très plaisant de Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard. Le jeu propose une carte suffisamment vaste pour permettre aux fans de Harry Potter de découvrir plusieurs références aux romans et aux films. Le monde ouvert de Hogwarts Legacy possède la cabane de Hagrid. Celle-ci se trouve facilement en suivant une certaine méthode.

Hogwarts Legacy avec la cabane de Hagrid, mais sans son locataire

Robbie Coltrane a incarné Hagrid dans les films Harry Potter.

Rubeus Hagrid est un personnage incontournable du monde des sorciers imaginés par J. K. Rowling. Le demi-géant est le garde-chasse de Poudlard, il vit ainsi dans le parc de la fameuse école des sorciers. Une cabane construite sur mesure lui sert d’habitation. Au cinéma, l’acteur britannique Robbie Coltrane a remarquablement interprété le personnage.

Les joueurs de Hogwarts Legacy peuvent voir la cabane construite pour Hagrid. Mais ils ne doivent pas s’attendre à rencontrer le gardien des clés et des lieux. Rappelons que l’histoire du jeu se déroule vers la fin des années 1800. Celle-ci intervient alors plus tôt que le canon de Harry Potter. D’autre part, il est connu que 1928 est l’année de naissance du populaire garde-chasse – soit plusieurs décennies après les événements de L’Héritage de Poudlard. D’où l’absence du gardien des clés et des lieux.

Le chemin pour la cabane de Hagrid

La colline sur laquelle se trouve la cabane de Hagrid dans Hogwarts Legacy surplombe le lac.

Trouver la cabane du gardien des clés et des lieux est un jeu d’enfant pour ceux qui connaissent bien les films Harry Potter. Dans les adaptations cinématographiques, Harry, Ron et Hermione rendent souvent visite au demi-géant. Il s’agit de reproduire le parcours du trio dans Hogwarts Legacy pour arriver à la cabane de Hagrid. Le chemin est le suivant :

Prendre la direction sud-est de Poudlard

Passer par le pont à côté de la Tour de l’horloge

Aller jusqu’en bas des marches

Continuer sur la même route

La fameuse cabane apparaît sur le côté gauche en allant un peu plus loin. Un champ de citrouilles autour sert de point de repère. Notez également que le site offre une vue sur le lac. L’habitation n’est pas verrouillée. Il n’est donc pas indispensable d’utiliser le sort Alohomora pour y entrer.

Ce que les joueurs peuvent faire chez Hagrid

La pierre tombale serait un hommage à Robbie Coltrane selon les fans.

La présence de la cabane étant seulement un fan service, sa visite n’apporte pas grand-chose. Elle permet de gagner des galions et du matériel. Les joueurs peuvent y récupérer une page d’un guide de terrain et une potion Wiggenweld.

La maladie a emporté Robbie Coltrane en octobre dernier. Une disparition qui a beaucoup ému les fans du monde des sorciers. Une pierre tombale se trouve sur le site de la cabane. À en croire une théorie très populaire auprès des fans, il s’agirait d’un hommage à l’acteur britannique disparu.