Hogwarts Legacy : Quelle est la Maison préférée des joueurs ?

Vous avez la possibilité de commencer Hogwarts Legacy dans votre maison préférée. Les données de jeu renseignent sur la maison la plus populaire auprès des joueurs.

En arrivant à Poudlard, les jeunes sorciers ne connaissent pas la maison dans laquelle ils feront leur scolarité. Choixpeau – le chapeau magique de Gryffondor – choisit la maison pour chaque nouveau pensionnaire. Cet aspect de l’univers de Harry Potter est présent dans le jeu. Cependant, une manipulation permet aux joueurs de Hogwarts Legacy de choisir leur maison préférée.

La quête de la Salle de la carte

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard n’est disponible que depuis quelques jours. Mais on peut déjà dire que le jeu est une véritable réussite. Le studio Avalanche Software a réalisé un travail remarquable pour retranscrire fidèlement l’univers imaginé par J. K. Rowling. La nouvelle adaptation vidéoludique sur le monde de Harry Potter propose une durée de vie exceptionnelle. Notez que 50 heures environ sont indispensables pour finir le titre. Ce ne sont pas les quêtes, les succès et les trophées qui manquent au jeu.

Une quête nous intéresse particulièrement, il s’agit de la Salle de la carte. Celle-ci est propre à chaque maison de Poudlard. Ses statistiques permettent de savoir quelle est la maison préférée des joueurs.

Dans Hogwarts Legacy, la maison préférée des joueurs est Serpentard

L’ambiance froide de la maison Serpentard plaît beaucoup aux joueurs de Hogwarts Legacy.

PSNProfiles est un site qui répertorie les trophées et les succès dans L’Héritage de Poudlard. D’après les statistiques du jeu, 17,94 % des joueurs trouvent la Salle de la carte en tant que sorciers de Serpentard. Notez que ce pourcentage ne cesse de monter depuis la sortie du jeu. Serdaigle arrive à la deuxième place en termes de popularité auprès des joueurs. La maison associée au fantôme de la Dame grise obtient un score de 17,28 %. Gryffondor arrive à la troisième place 15,99 %, tandis que Poufsouffle ne récolte qu’un petit pourcentage de 10,18 %. Notez que ces chiffres ne concernent que les joueurs sur PlayStation.

Sur les autres plateformes, les autres maisons ne font pas mieux. Les statistiques dévoilées par le site TrueAchievements désignent une nouvelle fois Serpentard comme la maison préférée des joueurs dans Hogwarts Legacy sur Xbox (18 %). Notez que le pourcentage grimpe à 19 % pour les joueurs PC.

Les couleurs chaudes de la maison Gryffondor n’enthousiasment plus.

Gryffondor est la maison la plus représentée dans la franchise Harry Potter. Celle-ci est beaucoup mise en valeur dans les livres et les adaptations au cinéma. Le personnage principal de l’univers et ses deux meilleurs amis, Ron et Hermione, sont des élèves de la maison représentée par le lion. Un ras-le-bol de Gryffondor pourrait justifier la popularité de Serpentard dans le nouveau jeu.

Rappelons que la ruse est l’une des qualités requises pour intégrer la maison au serpent. Les joueurs de Hogwarts Legacy en ont fait leur maison préférée probablement pour jouer aux mauvais élèves.