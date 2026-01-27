Highguard : Le guide stratégique pour les nouveaux joueurs

Perdu dans les méandres du royaume du jeu Highguard ? Ce guide est votre boussole absolue. On ne vous parle pas de blabla, mais de conseils en fer. De la composition de votre première équipe de choc à la gestion des ressources en temps de siège, il y a des choses à savoir.

Et en passant par les factions à prioriser, il en a d’autres. C’est pourquoi, on vous livre le kit de survie pour transformer votre modeste fief en une puissance redoutée. L’ascension commence ici, Seigneur. Vos ennemis, déjà, tremblent.

Highguard : Le guide stratégique pour dominer ce MOBA-FPS qui a surgi de nulle part

Il est arrivé en catimini aux Game Awards et s’est lancé sans grande fanfare. Pourtant, Highguard mérite toute votre attention. Ce free-to-play n’est pas un énième clone de Overwatch ou Valorant. C’est un hybride audacieux qui mélange le tir tactique à la première personne avec les mécaniques stratégiques profondes d’un MOBA. Ici, votre viseur compte, mais votre sens tactique compte encore plus. Si vous vous lancez à l’aveugle, vous risquez de vous faire écraser. Ce guide est votre carte pour naviguer dans cet univers exigeant et unique.

Qu’est-ce qui rend Highguard si différent des autres shooters ?

Oubliez les matchs à mort en équipe simples. Le mode principal, le Mode Raid, est une bataille stratégique où deux équipes s’affrontent pour détruire la base adverse. Vous ne pouvez pas foncer tête baissée : vous devez planifier, saboter, collecter des ressources et gérer une économie en temps réel. Le jeu vous fait alterner entre défendre vos propres générateurs et lancer des raids coordonnés sur le territoire ennemi, le tout en achetant des améliorations chez un vendeur intégré à la carte. C’est un cerveau gauche et un cerveau droit en constante activité.

Attention aux configurations : Le jeu nécessite le Démarrage Sécurisé et le TPM 2.0 activés dans votre BIOS, ce qui peut exclure les PC très anciens ou les utilisateurs de Linux à cause de son anti-triche.

Adieu le trio classique tank/DPS/soigneur. Highguard propose cinq archétypes de Gardiens aux rôles tactiques distincts. Comprendre qui fait quoi est la clé de la victoire.

Gardiens d’Assaut : Les pourvoyeurs de dégâts purs. Ils nettoient le terrain et mènent l’assaut.

: Les pourvoyeurs de dégâts purs. Ils nettoient le terrain et mènent l’assaut. Gardiens de Défense : Les rocs indestructibles. Ils tiennent la ligne et protègent les objectifs.

: Les rocs indestructibles. Ils tiennent la ligne et protègent les objectifs. Gardiens de Reconnaissance : Les yeux de l’équipe. Ils traquent les ennemis et repèrent les ressources cruciales.

: Les yeux de l’équipe. Ils traquent les ennemis et repèrent les ressources cruciales. Gardiens de Soutien : Les sauveurs et amplificateurs. Ils soignent, buffent et maintiennent la pression.

: Les sauveurs et amplificateurs. Ils soignent, buffent et maintiennent la pression. Gardiens de Destruction : Les briseurs de fortifications. Excellents pour démolir les défenses ennemies et contrôler les zones.

Astuce de pro : Jouez vos premières parties avec chaque classe pour débloquer des récompenses et, surtout, comprendre comment elles s’assemblent. La synergie d’équipe est bien plus importante ici que dans un shooter classique.

Une partie de Highguard est un ballet en trois actes avec des priorités qui évoluent.

Le Début de partie (0-5 min) : C’est la phase de mise en place. Collectez la monnaie Vesper dans les coffres éparpillés, achetez votre équipement de base et défendez fermement vos générateurs. Un Gardien de Reconnaissance est crucial pour anticiper les mouvements ennemis. Le Milieu de partie (5-10 min) : L’intensité monte. On passe aux armes lourdes trouvées sur la carte, on lance des sabotages coordonnés des générateurs ennemis et on investit dans de l’équipement Rare. C’est aussi le moment de traquer les orbes d’âme laissés par les ennemis abattus. Les détruire retarde considérablement leur réapparition ! La Fin de partie/Prolongation : C’est l’heure de l’assaut final. Il faut planter l’objet Brisegard pour ouvrir la base ennemie, puis utiliser le Diviseur de Destin pour percer leurs derniers bastions. Une coordination parfaite des capacités ultimes et la destruction de la pierre d’ancrage ennemie scellent la victoire.

Pourquoi le système de vente est-il le cœur du jeu ?

C’est ici que l’ADN MOBA prend tout son sens. Pendant la partie, vous dépensez vos Vesper chez des vendeurs pour acheter de l’équipement temporaire qui renforce votre Gardien. Tout est réinitialisé à la fin, chaque match est une nouvelle construction. Les objets vont du Commun (améliorations basiques) au Légendaire (des boosts qui changent la donne). Viser un inventaire complet d’objets légendaires en fin de partie est l’objectif de tout pro.

Un guide de dépenses rapide :

Début : 20-30 Vesper pour de la vitesse ou des dégâts de base.

20-30 Vesper pour de la vitesse ou des dégâts de base. Milieu : 50-70 Vesper pour des objets Rares spécifiques à votre classe.

50-70 Vesper pour des objets Rares spécifiques à votre classe. Fin : 100+ Vesper pour vos pièces légendaires.

Les montures sont-elles de simples taxis ?

Absolument pas ! Dans Highguard, les montures sont des outils tactiques offensifs. Vous pouvez tirer depuis leur dos, transformant une rotation en assaut mobile éclair. Mais gare : l’ennemi peut abattre votre monture, vous laissant vulnérable. La maîtrise consiste à savoir quand en descendre pour engager un combat sérieux.

Bien que détruire la base ennemie soit l’objectif ultime, plusieurs chemins mènent au succès :

La Victoire classique : Percer les défenses et anéantir la pierre d’ancrage adverse.

: Percer les défenses et anéantir la pierre d’ancrage adverse. L’Efficacité temporelle : Une victoire en moins de 10 minutes, signe d’une domination totale, rapporte des récompenses bonus.

: Une victoire en moins de 10 minutes, signe d’une domination totale, rapporte des récompenses bonus. Le Renversement en prolongation : Dans ces fins de match tendues, une élimination d’équipe complète peut retourner une situation désespérée.

Par où dois-je commencer en tant que nouveau Gardien ?

Ne plongez pas tête la première. Priorisez ces étapes :

Faites le tutoriel. Les mécaniques sont trop uniques pour être devinées. Testez chaque classe. Comprenez leurs forces et les besoins de l’équipe. Mémorisez les coffres. Plus de 15 coffres ouverts = un flux de Vesper stable. Entraînez-vous à la défense. Désamorcer 20 générateurs vous apprendra le positionnement. Maîtrisez votre hache de mêlée. Elle est étonnamment efficace pour achever les adversaires.

Attention solennel : Négliger le vendeur est une condamnation à mort. Les joueurs sans équipement en milieu de partie se font littéralement écraser.

Highguard est une proposition exigeante mais profondément gratifiante. Ce n’est pas un jeu où l’on peut se reposer sur ses réflexes de tir ou, à l’inverse, sur une build unique. Le génie réside dans l’équilibre constant entre l’action immédiate et la stratégie à long terme. Alors, ralentissez, apprenez les systèmes, dépensez vos Vesper avec sagesse, et surtout, jouez votre rôle. La gloire sur le champ de bataille stratégique vous attend.

