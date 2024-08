Les Gardiens de la Galaxie chez DC ? James Gunn répond aux rumeurs

Après Star Wars, est-ce que Les Gardiens de la Galaxie vont aussi passer chez DC ? Voici ce que James Gunn, le producteur de l'un des plus gros blockbusters de ces dernières décennies, répond !

Bien que James Gunn soit l'un des plus talentueux producteurs cinématographiques que notre époque contemporaine a connu, son sacre s'est fait avec Les Gardiens de la Galaxie. Maintenant qu'il est à la tête des studios DC, quelques questions persistent. Les fans se demandent si certains acteurs des Gardiens ne vont pas être mutés vers le DC Universe (DCU) ? Découvrez la réponse dans ce qui suit !

Quels personnages des Gardiens de la Galaxie vont continuer leur toute chez DC ?

Si les rumeurs vont bon train concernant la possible transition des Gardiens de la Galaxie chez DC c'est surtout après que Sean Gunn, le frère de James Gunn, a endossé plusieurs rôles au sein du DCU. Parmi cela, il faut certainement noter des projets futurs autour de Maxwell Lord, Weasel et G.I. Robot. Alors, il est tout à fait normal que les fans se demandent si d'autres membres des Gardiens ne vont pas agrandir les rangs.

Et cela était le cas lorsqu'un fan a posé la question directement à James Gunn sur Threads : quels personnages DC pourrait-il confier aux autres acteurs des Gardiens ? Sa réponse fut à la fois simple et intrigante : « Ce serait un spoiler, n'est-ce pas ? ». Cette déclaration a immédiatement relancé les spéculations quant à la possibilité de voir certains visages bien connus des fans de Marvel rejoindre les rangs du DCU.

Quels pourront être les rôles de ces Gardiens de la Galaxie s'ils atterrissent chez DC ?

Depuis l'arrivée de Gunn chez DC, les fans n'ont cessé d'imaginer quels rôles emblématiques du DCU pourraient convenir aux acteurs des Gardiens. Parmi les plus populaires, Chris Pratt est souvent envisagé pour le rôle de Booster Gold. Quant à Dave Bautista, les fans spéculent qu'il pourrait incarner des personnages comme Bane ou Hugo Strange.

Lors d'une interview avec ComicBook au début de l'année, Pratt a laissé entendre qu'il ne serait pas opposé à l'idée d'apparaître à la fois dans l'univers Marvel et DC. Une ouverture qui nous laisse croire à d'éventuels projets qui pourront être en cours.

Quels sont les renouveaux à attendre sous l'empire de James Gunn chez DC ?

Le duo choc Gunn et Safran a révélé en janvier 2023 une feuille de route ambitieuse pour le DCU. Cela inclut entre autres des films très attendus comme Superman en 2025 et Supergirl : Woman of Tomorrow en 2026.

D'autres projets majeurs incluent The Brave and the Bold, Swamp Thing, et The Authority verront également le jour. Sans oublier plusieurs séries télévisées sur HBO Max. Quel que soit le sort réservé aux Gardiens de la Galaxie au sein de DC, une chose est sûre, le DCU sous James Gunn ne sera que riche, diversifié et rempli de surprises. De quoi plaire aux fans des univers parallèles en tout genre !

