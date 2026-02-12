Helldivers : Après Aquaman et Lobo, Jason Momoa enchaîne avec ce projet Sony !

Jason Momoa pose son casque de moto pour enfiler celui de la Super Terre. Le colosse de Fast & Furious et Minecraft rejoint l’adaptation live du jeu phénomène Helldivers, sous la direction de Justin Lin . Problème : est-il l’élu ou le énième soldat du cosmos aux abdos chromés ?

D’un côté, son charisme brut et son goût pour les univers satiriques collent au ton du jeu . De l’autre, on redoute qu’il ait un rôle type de seconde zone. Mais une chose est sûre : avec un tournage qui réunit enfin Lin et Momoa – après leur fâcherie sur Fast X – ce Helldivers sent déjà la poudre . Et le 10 novembre 2027, ça va sauter.

Jason Momoa va-t-il sauver la Super-Terre ?

Le général Brasch peut souffler, un renfort de poids arrive. Jason Momoa, l’ancien Khal Drogo devenu roi d’Atlantis et mineur intergalactique, vient de signer pour incarner le héros de l’adaptation cinématographique de Helldivers. Le film, réalisé par Justin Lin (vétéran de Fast & Furious), est prévu pour le 10 novembre 2027. Sony Pictures et PlayStation Productions poursuivent donc leur offensive sur grand écran après Uncharted (407 millions de dollars dans le monde) et leurs succès télévisés (The Last of Us, Twisted Metal). Et cette fois, ils sortent l’artillerie lourde.

Pourquoi Momoa est-il le soldat idéal ?

Il y a des évidences qui crèvent l’écran. Jason Momoa, c’est le prototype même du Helldiver : carrure de quarterback galactique, regard qui en impose aux aliens, et ce talent rare pour balancer des répliques cinglantes entre deux explosions. Son CV parle pour lui : il a fait ses preuves dans le registre « baston et dérision » avec A Minecraft Movie (le film numéro un au box-office domestique 2025, presque un milliard de dollars), et il s’apprête à enfiler le maillot vert de Blanka dans l’adaptation de Street Fighter prévue pour octobre 2026. Bref, Momoa sait donner du poing dans la figure à des créatures numériques. C’est un métier.

Le jeu justifie-t-il un tel déploiement de force ?

Helldivers 2 n’est pas un petit succès de salon : le titre a écoulé plus de 12 millions d’exemplaires en seulement quatre mois après son lancement en 2024 sur PS5 et PC. Depuis, il a débarqué sur Xbox et continue de cartonner. Le concept ? Une unité d’élite, les Helldivers, chargée de défendre la planète Super-Terre contre des hordes d’aliens répugnants et tenaces. Du Starship Troopers sauce coopération, avec des blagues potaches et un humour très (très) noir. Bref, le matériau idéal pour un blockbuster estival décomplexé.

Quel est le pedigree du réalisateur ?

Justin Lin n’est pas un bleu. Il a ranimé la franchise Fast & Furious en lui insufflant un second souffle (et quelques cascades impossibles). De plus, il connaît la mécanique des films d’action à gros budget, mais aussi l’univers Helldivers puisqu’il a également écrit et produit Fast X. Là, il s’attaque à son premier jeu vidéo en solo, via sa société Perfect Storm Entertainment, aux côtés de Hutch Parker et d’Asad Qizilbash (PlayStation Productions). Une équipe qui a déjà fait ses preuves.

Momoa a-t-il vraiment le temps de sauver la Super-Terre ?

Question calendrier, l’acteur est un homme très demandé. 2026 s’annonce monstrueux : il sera Lobo, le chasseur de primes intergalactique, dans Supergirl: Woman of Tomorrow (juin), partagera l’affiche avec Ryan Reynolds dans le film hybride Animal Friends (mai), et incarnera le mythique Blanka dans Street Fighter (octobre). Sans oublier son retour en Duncan Idaho dans Dune: Part Three (décembre). Et entre deux tournages, il trouve encore le temps de créer et produire des séries pour Apple TV+ (Chief of War). 2027, ce sera Helldivers. Et probablement le salut de l’humanité. Rien que ça.

Le calendrier est-il déjà verrouillé ?

Pour l’instant, le 10 novembre 2027 est une case presque vierge. Aucun autre gros studio n’a osé se positionner face à Momoa et ses aliens. Une stratégie qui paie souvent : A Minecraft Movie avait réveillé le box-office 2025 en étant le premier à oser une date isolée. L’opération séduction est lancée. Reste à savoir si les Helldivers sauront être à la hauteur du mythe Momoa. Mais à voir le CV de l’intéressé, les créatures de Super-Terre n’ont qu’à bien se tenir.

