Vous passez de GW2 à Guild Wars Reforged ? Voici le guide pour maîtriser les nouvelles bases

Vous quittez les vastes plaines de Tyrie pour plonger dans les racines de Guild Wars Reforged ? Préparez-vous à un voyage dans le temps, où les bases classiques sont réinventées avec panache !

Ce nouvel opus chamboule les habitudes avec un gameplay rafraîchi et un système de progression repensé. Notre guide est là pour vous éviter de vous perdre dans Ascalon et faire de vous un héros efficace dès vos premiers pas. Accrochez-vous, la légende se réécrit !

Guild Wars Reforged : le choc des générations pour les vétérans de GW2

À chaque année finissant par un « 5 », l’univers de Guild Wars s’agite. Après le lancement du jeu original en 2005 et de l’extension Heart of Thorns en 2015, c’est désormais Guild Wars: Reforged qui fait son entrée. Pour les nombreux joueurs de Guild Wars 2 qui n’ont jamais connu l’opus fondateur, cette plongée dans le passé est une aventure tentante.

Elle est guidée par l’amour du lore et de l’univers créé par ArenaNet. Mais attention, pèlerin, préparez-vous à un véritable choc culturel… et mécanique. Ce retour aux sources est un voyage dans le temps, à une époque où les MMORPG jouaient selon des règles radicalement différentes.

Un monde exclusivement humain : bienvenue en 1075 Ap.É.

Oubliez les Charrs rugissants, les Norns majestueux ou les Asuras ingénieux. Dans Tyrie originelle, vous êtes humain, point final. Cette limitation raciale, qui peut sembler restrictive, offre en réalité une perspective fascinante sur l’histoire conflictuelle du monde. Vous comprendrez enfin l’animosité viscérale entre humains et Charrs, dont les échos résonnent encore dans GW2.

Les autres races ? Les Norns et Asuras n’apparaissent qu’en tant que PNJ dans l’extension Eye of the North, tandis que les Sylvari… n’existent tout simplement pas encore. Un clin d’œil charmant vous attend cependant dans la Côte ternie : le jeune et tordu surgeon qui deviendra l’Arbre Pâle.

Combat tactique : l’art de la symphonie à huit notes

Si le combat de GW2 est un ballet dynamique et improvisé, celui de Guild Wars est une partition stratégique méticuleuse. Ici, fini la profusion de compétences et les barres multiples. Votre arsenal se limite à huit compétences soigneusement choisies, que vous ne pouvez modifier qu’hors combat.

La gestion de la santé, de l’énergie (mana) et parfois d’autres ressources demande une planification constante. Le système de professions secondaires ajoute une couche de profondeur inédite : votre Guerrier peut aussi maîtriser les sorts d’Élémentaliste. Acquérir ces compétences est une quête à part entière, allant de l’achat classique au « vol » épique d’une compétence d’élite sur un boss. Un changement de paradigme qui récompense la réflexion plus que les réflexes.

Une interaction revampée : oubliez le saut, apprivoisez « V » et « Espace »

Préparez-vous à réapprendre à bouger. La configuration par défaut, avec « V » pour cibler et la barre d’espace pour attaquer automatiquement ou vous déplacer vers un allié, est efficace mais surprenante. Le plus grand choc ? Il n’y a pas de saut fonctionnel. La commande /jump déclenche une simple animation. Adieu donc les parcours de saut acrobatique, une invention qui n’avait pas encore germé dans l’esprit des dieux de Tyrie. Ce contrôle, hérité d’une autre ère, demande un temps d’adaptation mais forge une expérience singulière et immersive.

Le concept de CORPG : l’aventure en équipe et en instance

ArenaNet qualifiait Guild Wars de « Jeu de Rôle en Ligne Coopératif » (CORPG), et cela change tout. Les foules de joueurs ne se croisent que dans les villes. Dès que vous partez à l’aventure, vous entrez dans des zones de combat instanciées, linéaires et conçues pour des groupes de 4, 6 ou 8 personnages. Finis les événements dynamiques et les rencontres fortuites avec d’autres héros.

Ici, votre destin repose sur votre groupe. Pour combler les rangs, vous pouvez recruter des « henchmen » (compagnons PNJ) puis plus tard, des « heroes » dont vous personnalisez les compétences. La mort a un prix réel : chaque défaite réduit durablement votre santé et énergie maximales, forçant des décisions tactiques cruciales : continuer affaibli ou recommencer l’instance à zéro.

Un défi rétro authentique et gratifiant

Guild Wars est un produit de son temps, conçu avant que World of Warcraft ne redéfinisse les standards du genre. Il est donc intrinsèquement plus exigeant et moins « poli » que les titres modernes. Mais c’est précisément cette authenticité qui constitue son charme et sa valeur. La difficulté est palpable, et la satisfaction de triompher d’une instance scénarisée avec une équipe bien coordonnée reste une sensation inégalée. Le jeu se vit comme une aventure partagée, un défi à relever entre amis, bien plus qu’une simple promenade touristique.

La raison la plus évidente de se plonger dans Reforged est de vivre l’histoire fondatrice. Vous rencontrerez les ancêtres de personnages iconiques comme Kormir, Gwen ou le roi Adelbern, et visiterez Lion’s Arch, l’Œil du Nord ou Cantha dans leur splendeur originelle. Vous pourrez même apercevoir un dragon ancestral, Kralkatorrik, plongé dans son sommeil séculaire.

C’est une plongée archéologique interactive qui enrichit considérablement votre expérience de l’univers dans GW2, donnant un poids et une profondeur émotionnelle nouveaux à des noms et des lieux devenus familiers.

Une expérience intemporelle et sans abonnement

Enfin, Guild Wars prouve sa pérennité. Vingt ans plus tard, le modèle sans abonnement reste pertinent, et nos personnages sont toujours là, témoins d’une époque révolue mais toujours vibrante. Reforged n’est pas qu’un simple remake graphique ; c’est une invitation à découvrir un pilier du jeu en ligne, un titre au design audacieux qui a courageusement pris une voie différente.

Pour les joueurs de GW2 curieux et patients, c’est une opportunité unique de comprendre d’où vient leur jeu préféré, et de vivre une grande aventure coopérative dont le défi et la récompense ont su traverser les âges. Alors, assemblez votre groupe, affûtez votre stratégie, et partez écrire votre propre morceau de légende. Tyrie originelle vous attend.

