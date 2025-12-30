Guide du débutant dans Divinity: Original Sin 2, création de personnage, compétences et Fort Joy

Plonger dans Divinity: Original Sin 2, c’est embarquer pour une épopée où tout est possible, mais où un premier pas maladroit peut vous envoyer directement dans un piège à ours. Ce guide est votre bouée de sauvetage !

On va démystifier ensemble la création de personnage, choisir les compétences qui claquent, et survivre aux pièges de Fort Joy sans finir en esclave ou en repas pour crabes mutants. Préparez-vous, l’aventure commence ici !

Divinity: Original Sin 2, c’est s’embarquer pour une épopée magistrale, mais aussi se jeter dans un océan de pièges où chaque faux pas se paye cash. Que vous soyez réduit en cendres au combat ou qu’un simple dialogue tourne au drame, Rivellon n’a pas de pitié.

Avant de poser le pied sur la plage de Fort Joy, voici neuf conseils essentiels pour transformer votre aventure en triomphe plutôt qu’en naufrage. Car même avec plus de 1200 personnages entièrement doublées et un monde fabuleux, il faut savoir naviguer à vue.

La meilleure façon de créer son premier personnage

Face à l’incroyable liberté du créateur de personnage, la tentation de tout personnaliser est grande. Mais pour une première fois, optez pour une classe prédéfinie. Évitez le piège de créer un héros mal équilibré dont les compétences ne synergisent pas : vos débuts en seront d’autant plus pénibles. Choisissez également un personnage « Origine » (comme Le Roux ou Sebille) plutôt qu’un personnage personnalisé.

Vous bénéficierez ainsi d’une histoire riche et de quêtes spécifiques, ajoutant une épaisseur narrative incomparable à votre partie. Et si l’idée d’incarner un squelette vous séduit, méfiance ! C’est un choix narratif génial, mais réservé aux joueurs aguerris : les potions de soin vous blessent, et les PNJ paniquent à votre vue, vous obligeant à vous cacher sous une capuche.

Pourquoi la sauvegarde compulsive est-elle votre meilleure alliée ?

Trois mots d’ordre : sauvegardez, sauvegardez, sauvegardez. Appuyez sur F5 comme s’il s’agissait d’un réflexe vital. Sauvegardez avant d’entrer dans une nouvelle zone, en plein combat, et même au milieu des dialogues. Une conversation anodine peut dégénérer en duel à mort en un clin d’œil, et un ennemi caché peut surgir de l’ombre alors que vous pensiez la zone sûre. Divinity est un maître dans l’art du retournement de situation ; vos bonnes intentions peuvent vous mener droit au cimetière. Une sauvegarde rapide, c’est une seconde chance offerte à votre orgueil.

Quels objets et compétences sont indispensables dès le départ ?

Parmi les talents à la création, un seul est quasi obligatoire : L’Ami des Bêtes (Pet Pal). Pouvoir parler aux animaux n’est pas qu’un gadget mignon. C’est un outil stratégique de premier ordre. Un rat dans un égout peut vous avertir d’un piège, un chien peut révéler un secret… Cette aptitude ouvre des dialogues et des opportunités qui allègent considérablement votre périple.

Autre objet sacré : les Parchemins de Résurrection. En combat, perdre un membre de l’équipe est un handicap énorme. Ces parchemins, rares et précieux, sont le seul moyen de ramener un compagnon à la vie. Assurez-vous que chaque membre en porte toujours un sur lui.

Une équipe équilibrée est une équipe qui survit. N’hésitez pas à personnaliser les compétences de vos compagnons lorsqu’ils vous rejoignent. Prévoyez un soigneur, mais aussi des talents utiles à l’exploration pour désamorcer les innombrables pièges. Pour la gestion de la santé, soyez méthodique : réservez les potions pour les combats.

Hors combat, privilégiez la nourriture (qui offre parfois des bonus) ou les sorts de soin. La meilleure méthode ? Utiliser un paillasse (bedroll). Cet objet, dont vous trouverez plusieurs exemplaires sur le navire du début, soigne entièrement toute l’équipe et lui confère l’état « Reposé ». Collectionnez-les comme des trésors !

La clé pour dominer les batailles réside dans la synergie des éléments et de l’environnement. Prenez le temps d’expérimenter ! L’eau peut être électrifiée, l’huile enflammée, et la vapeur peut bloquer la ligne de vue. Un Pyromancien et un Hydrosophe en équipe font des merveilles. Ces combos, souvent dévastateurs, s’apprennent par l’essai et l’erreur. N’ayez pas peur d’utiliser vos sauvegardes rapides pour tester des combinaisons folles. Bientôt, vous créerez des nuages maudits et des flammes sacrées avec la dextérité d’un démiurge.

Le mode Classique est-il trop impitoyable pour vous ?

Si la difficulté du mode Classique entrave votre plaisir de découvrir ce monde dense et fascinant, passez sans complexe en mode Explorateur. Ce dernier recentre l’expérience sur l’exploration, les dialogues et l’immersion, en rendant les combats plus abordables. C’est le moyen idéal d’apprivoiser les mécaniques sans frustration. Vous pouvez toujours rebasculer en mode Classique plus tard, une fois en confiance. Après tout, l’objectif est de profiter de l’une des meilleures RPG jamais créées, à votre rythme. Bonne chance, futur Divin !

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn