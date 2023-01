Ginny & Georgia : la fin de la saison 2 expliquée pour la série Netflix

Portant sur les relations entre mère et enfant, la série Ginny & Georgia sur Netflix a conclu sa saison 2 avec une fin assez surprenante.

Cette émission se centre sur Georgia Miller, une mère célibataire et sur Ginny, sa jeune fille de 15 ans. Austin, son garçon les accompagne aussi. Ils viennent d’emménager à Wellsbury après avoir quitté le Texas. A la fin de la deuxième saison, Austin a tiré sur Gil Timmins, son père. Quant à Georgia, personne ne s’attendait vraiment à ce qui lui est arrivé.

Ginny & Georgia : un coup de feu marque la fin de la saison 2

Le huitième épisode de Ginny & Georgia se termine par un tir résonnant très fort pour alerter toute la ville. Ce n’est toutefois qu’au huitième épisode que l’on voit ce qui s’est vraiment passé. Georgia a particulièrement été choquée d’apprendre qu’Austin a tiré sur son père à l’aide d’un pistolet. C’est d’ailleurs la seule arme de la maison.

Georgia prend donc tout en mains. La maman a donc décidé de recoudre le bras du patriarche Gil. Elle demande également à Ginny de dire aux voisins que ce n’était point un tir qui venait de retentir. Quant au trou dans la façade, elle décida de le cacher avec un joli dessin d’Austin.

L’arrestation de Georgia

Gil veut également extorquer de l’argent à Georgia. Il veut notamment obtenir le pactole à laquelle Georgia aura droit en épousant Paul. Sans oublier que Georgia est encore suspectée dans le décès de Kenny. N’en pouvant plus, Georgia décide d’annuler son mariage et prépare sa fuite avec ses enfants.

Ginny s’en rend alors compte et la pousse à tout avouer à Paul. Georgia lui dévoile donc tout de son passé. Dépassé par les évènements, Paul sort et lui envoie un texto lui demandant de le rejoindre à son bureau. Paul l’y attend avec un avocat, un policier et Gil. Il déclare alors à Gil que celui-ci ne recevra rien d’eux et que s’il veut reprendre la garde d’Austin, il lui faudra batailler juridiquement.

Paul avoue alors toujours aimer Georgia et arrange tout pour le mariage. Cette dernière rejoint alors la mairie en cheval et ils s’y marient. Des policiers viennent toutefois arrêter Georgia lors de leur première danse. Cette arrestation de Georgia fait suite au meurtre de Tom Fuller, l’homme qu’elle a étouffé dans le huitième épisode. Ginny & Georgia voit donc cette dernière à l’arrière d’une voiture de police à la fin de sa saison 2.

Ginny continue-t-elle à voir Marcus ?

Dans Ginny & Georgia, la fin de la saison 2 semble aussi signifier la rupture de la plupart des couples. La relation entre Joe et Cynthia semblait la bienvenue, mais elle s’est rapidement arrêtée. En effet, Joe devrait dépasser son amour pour Georgia. Quant à Cynthia, elle veut fuir son compagnon mourant. Toutefois, maintenant que Georgia est emprisonnée et le mari de Cynthia, mort, il se peut qu’ils se remettent ensemble.

Le couple de Ginny et de Marcus Baker ne s’en est pas aussi sorti. Leur séparation est due en grande partie à la dépression de Marcus. Le public n’a droit à aucun signe d’une éventuelle reprise de leur relation. Marcus a toutefois déclaré qu’il n’est venu au mariage de Georgia et de Paul que parce qu’il aime voir le bonheur de Ginny.

Maxine est la seule à bien s’en sortir dans Ginny & Georgia. A la fin de la saison 2, elle a décidé de passer à autre chose avec Silver.

Ginny & Georgia : la fin de la saison 2 indique-t-elle une éventuelle suite ?

Ginny & Georgia laisse supposer l’arrivée d’une suite par quelques signes subtils à la fin de la saison 2. On ne sait toutefois pas si Netflix daignera la concrétiser.

En attendant, pensez à redécouvrir toute l’histoire de ce duo mère-fille à travers sa bande annonce.