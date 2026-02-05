RearVue 820 de Garmin : un radar vélo nouvelle génération

Le feu arrière radar Garmin Varia RearVue 820 améliore la sécurité à vélo grâce à une détection avancée des véhicules et une visibilité accrue, même en conditions difficiles.

La marque Garmin continue d’innover avec le Varia RearVue 820, un feu arrière radar taillé pour la sécurité active des cyclistes. Grâce à un système de détection évolué, il distingue la taille et le mouvement des véhicules en approche. Le tout est combiné à une autonomie robuste et un feu de freinage intelligent. De jour comme de nuit, la technologie renforce la confiance sur la route.

Une vigilance accrue à chaque instant

Pensé pour les trajets urbains comme pour les longues sorties, le Varia RearVue 820 ne se contente plus de signaler une simple approche. Il évalue désormais la taille des véhicules, leur comportement et leur vitesse. Cela offre une information contextualisée et hiérarchisée directement sur les compteurs Edge ou l’application mobile Varia. Les alertes sont visuelles, sonores et, dans certains cas, vocales. Ce niveau de précision rassure le cycliste et lui permet d’anticiper bien au-delà de son champ de vision.

Radar étendu, sécurité renforcée

Avec une portée qui peut atteindre 175 mètres, le radar du RearVue 820 capte les mouvements sur plusieurs voies, même pour les véhicules qui roulent à vitesse égale. Il s’adresse aussi bien aux pratiquants aguerris qu’aux navetteurs réguliers. Sur montre connectée Garmin, les notifications vibrantes et vocales complètent la panoplie d’alertes. Grâce à ce système, le cycliste garde une longueur d’avance, sans avoir à détourner le regard de la route.

Visibilité sur mesure, jour et nuit

Le feu arrière, visible à plus de deux kilomètres, propose plusieurs modes adaptés à chaque situation : flash diurne, nocturne, continu ou peloton. En bonus, un signal lumineux distinct s’active automatiquement en cas de freinage, pour avertir les usagers à l’arrière.

Cette fonction, désactivable, répond à un besoin clair de lisibilité sur route. L’application Varia permet aussi de personnaliser les séquences d’éclairage, une flexibilité bienvenue pour les amateurs de réglages fins.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

