Gargoyles revient avec une version remasterisée juste à temps pour Noël !

Gargoyles revient dans une version remasterisée pour raviver la nostalgie des fans à l’approche de Noël. Découvrez les créatures fantastiques dans une toute nouvelle splendeur ainsi que les détails sur le jeu.

Gargoyles : La série animée Disney des années 90

Le nom de Gargoyles peut ne rien évoquer aux plus jeunes. En outre, il s’agit d’une série d’animation Disney de 1994. Celle-ci narre les aventures de gargouilles de l’Écosse médiévale s’éveillant à New York. Cette série a connu trois saisons et a marqué son époque par son côté sombre, inhabituel pour une production de Disney.

Avec un design évoquant légèrement l’univers de Batman, la série a captivé un large public. En effet, ses scénarios sont bien élaborés et riches en rebondissements. Malheureusement, Gargoyles n’a jamais eu droit à une quatrième saison, laissant ainsi quelques intrigues en suspens.

L’adaptation en jeu vidéo

En 1995, la série a été adaptée en jeu vidéo, sous forme de jeu de plateforme-aventure en 2D. Initialement prévue pour Super Nintendo, elle est finalement sortie uniquement sur Mega Drive. Malgré quelques défauts, le jeu Gargoyles était apprécié pour ses animations de qualité et sa bande-son mémorable.

Gargoyles remasterisée : Le Retour en 2023

Pourquoi évoquer tout cela ? Une version remasterisée de Gargoyles est prévue pour le 19 octobre prochain. Il sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch, sous le nom de « Gargoyles Remastered ».

Développé par Empty Clip Studios, cette version remasterisée de Gargoylesoffre un gameplay modernisé et personnalisable. Il inclut une bande-son réinterprétée ainsi que la possibilité de passer entre les graphismes d’origine en 16 bits et ceux « améliorés ».

Cependant, l’une des critiques concerne la refonte visuelle. Elle ne semble pas respecter la direction artistique du jeu original ni celle de la série. Bien que cela ne soit pas nécessairement rédhibitoire, c’est un point à prendre en compte.

L’excitation des fans et la nostalgie

La sortie de cette version remasterisée de Gargoylessuscite l’enthousiasme chez les fans nostalgiques de la série. Elle offre l’opportunité de revivre les aventures de ces créatures fantastiques.

Cela rappelle également le riche patrimoine des dessins animés et des jeux vidéo qui ont marqué l’enfance de nombreuses générations. En fin de compte, « Gargoyles Remastered » peut être une expérience intéressante pour les fans de la série. Cependant, il faut garder à l’esprit les différences visuelles par rapport à l’original.