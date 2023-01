Freelance ? Pensez aux néobanques pour professionnels !

Les néobanques pour les professionnels sont des banques digitales qui offrent les services basiques d’une banque classique. Elles proposent également des solutions personnalisées pour une gestion simplifiée des comptes professionnels et des fonctionnalités adaptées aux besoins uniques des professionnels. Ce guide vous permet de découvrir les multiples avantages qu’elles offrent aux professionnels.

Les transactions sont effectuées en ligne

Ce type de banques est 100 % numérique, elles n’ont donc pas d’agences physiques. Elles développent leur infrastructure par le biais de plateformes numériques et d’applications mobiles. De cette façon, vous pouvez avoir toutes vos informations bancaires à portée de main en consultant simplement votre téléphone portable.

Elles sont transparence et économique

Contrairement aux banques classiques, elles suppriment les barrières et proposent des services bancaires avec des coûts de maintenance réduits. Il s’agit d’une meilleure banque pro qui offre la transparence et qui vous permettra d’économiser beaucoup d’argent en éliminant ou en réduisant le paiement des commissions. Cela est dû au fait que les opérations sont numériques et, par conséquent, beaucoup plus abordables.

Elles offrent différents services

Comme les autres banques, elles offrent des services tels que l’ouverture de comptes courants, de cartes de crédit et de débit. De plus, elle favorise la réalisation de transferts nationaux et internationaux, la gestion des finances et des transactions, ainsi que le change de devises.

En outre, une néobanque renferme souvent des fonctionnalités de gestion qui permettent à l’utilisateur de gagner un temps considérable (voire de l’argent).

Les transactions sont rapides et faciles

Vous pouvez effectuer des transactions et des demandes de renseignements en cliquant sur simplement un bouton. Oubliez la nécessité de vous rendre en personne dans un bureau, car grâce à cette plateforme en ligne, vous pourrez gérer vos transactions rapidement et facilement. C’est un aspect très positif pour les entrepreneurs qui ont une entreprise et qui ont besoin que leurs opérations soient plus agiles.

Elles sont dotées d’une sécurité accrue

Le fait qu’elles opèrent dans un espace numérique n’affecte généralement pas la sécurité, car la plupart de ces banques numériques sont réglementées par les mêmes autorités bancaires européennes que toute banque traditionnelle. Elles incluent également une assurance forte sur leurs cartes lors du paiement en ligne, par exemple. Vos données et votre argent seront donc protégés à tout moment.

Les informations sont actualisées

Si vous souhaitez consulter un mouvement ou une transaction, vous pouvez obtenir ces données mises à jour en temps réel. En outre, dans nombre de ces applications, vous avez la possibilité de configurer des notifications qui vous avertissent, entre autres, des prélèvements automatiques ou des paiements par carte.

L’expérience utilisateur est améliorée

Disposer d’un plus grand nombre de fonctionnalités sous forme numérique et être en mesure de gérer les opérations de manière agile sont quelques-uns des avantages qui favorisent une meilleure expérience utilisateur.

En conclusion, les utilisateurs et les entrepreneurs peuvent accéder à une gestion bancaire facile et rapide de manière totalement numérique. Les néobanques sont là pour rester dans un secteur bancaire de plus en plus concurrentiel. Offrir une option de gestion financière différente aux consommateurs à haute valeur ajoutée.