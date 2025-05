Flow, la nouvelle IA de Google qui rivalisera avec l’industrie du cinema grâce à Veo 3

Alors que le temps s’écoule, la technologie s’améliore et dans ce lot, l’IA de Google comme Veo 3 a progressé à une vitesse fulgurante, donnant naissance à Flow.

C’est un nouvel outil de réalisation de films par IA. Il promet de redéfinir la création cinématographique. En parallèle, le géant américain a également lancé Veo 3. C’est un modèle vidéo d’IA générative qui améliore considérablement les capacités de création vidéo.

Veo 3, une amélioration bienvenue ?

Veo 3 succède à Veo 2, qui avait déjà fait sensation lors de sa sortie. Ce nouveau modèle est conçu pour offrir un photoréalisme sans précédent tout en améliorant la génération de texte et la reproduction de la physique du monde réel.

Et dans Veo 3 il est maintenant possible de faire de la génération audio. Cela permettra d’intégrer des bruits de fond et des dialogues réalistes dans les scènes. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les créateurs. Avec cet outil, ils peuvent produire des vidéos similaires à ce qui se fait de mieux dans le monde de la publicité.

Flow : l’assistant créatif des cinéastes en herbe

Flow, la nouvelle IA Google en plus de Veo 3 est conçue spécifiquement pour les vidéastes. Cet outil de réalisation de films par IA est intégré aux modèles avancés de Google, tels que Veo, Imagen et Gemini.

L’objectif de Flow est d’aider les utilisateurs à explorer leurs idées sans limites. Il peut donc donner vie à leurs visions de manière intuitive et efficace. Par contre, tant de réalisme peut aussi permettre aux scammers de peaufiner leurs escroqueries.

Une plateforme facile à utiliser pour tous ?

Avec la technologie de Veo 3, Flow, la nouvelle IA de Google offre des outils uniques. Voici quelques-unes de ses caractéristiques clés :

Un contrôle précis de la caméra

Flow permet aux utilisateurs de maîtriser leurs plans grâce à un contrôle direct des mouvements, des angles et des perspectives de la caméra. Cela donne aux utilisateurs une flexibilité sans précédent pour capturer l’essence de leur vision.

Création de scènes, une facilité déconcertante

En modifiant un prompt, les utilisateurs de Flow peuvent modifier et étendre leurs plans existants en toute transparence. Il est possible d’accentuer l’action ou assurer une transition fluide entre les scènes. Cette fonctionnalité garantit que les personnages restent cohérents tout au long de la narration.

Une IA qui gère bien toutes les ressources dont elle dispose

Puis, Flow facilite la gestion et l’organisation de tous les éléments et prompts nécessaires à la création. Cela permet aux usagers de se concentrer sur leur art sans se soucier des détails logistiques.

Accessibilité et plans d’abonnement

En gros, Flow offre une vitrine toujours plus grande de clips et de contenus générés avec Veo 3, l’IA générative de Google améliorée.

Flow est actuellement disponible aux États-Unis pour les abonnés des plans Google AI Pro et Google AI Ultra. Le plan Google AI Pro permet d’accéder aux principales fonctionnalités de Flow et offre 100 générations par mois.

En revanche, le plan Google AI Ultra propose des limites d’utilisation plus élevées et un accès anticipé à Veo 3. On a aussi une génération audio native, intégrant les sons environnementaux et les dialogues des personnages directement dans la création vidéo.

