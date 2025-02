Veo 2 réalise des chefs-d’œuvre cinématographiques pour moins d’un euro la seconde !

Créateurs, créatrices de contenus vidéos, sachez que Veo 2 de Google est maintenant disponible à un prix accessible de 50 centimes la seconde si vous voulez jouer les cinéastes.

Dans le monde de la création de vidéos grâce à l’intelligence artificielle, il est maintenant possible de créer des films courts complets sans sortir de chez soi, en tapant seulement un prompt. Veo 2 est une excellente référence. Je vous décortique l’offre que la plateforme propose.

Veo 2 de Google vs Sora d’OpenAI, le choix est fait

De nombreux vidéastes se tournent maintenant vers Veo 2 de Google quand ils réalisent des clips ou de courts métrages. Dans des comparatifs que les blogueurs présentent sur YouTube, Sora d’OpenAI ne fait vraiment pas le poids. Et là, l’offre de Google est non seulement moins chère, mais le rendu des vidéos produites en utilisant Veo 2 est sans pareil.

Il n’y a aucun doute, Veo 2 est l’IA générative des professionnels, à condition de savoir faire des prompts cohérents, car chaque seconde produite vous coûtera 50 centimes de dollar américain. Et en faisant un calcul rapide, cela fait 30 dollars la minute et 1800 dollars l’heure.

Veo 2 à 50 centimes la seconde fait aussi bien que les films hollywoodiens ?

Selon une étude faite par Jon Barron, chercheur au centre spécialisé Google DeepMind, Veo 2 est un très bon outil. Mais dans le domaine cinématographique, le fait de produire une œuvre où de vrais acteurs jouent est bien plus cher.

Par exemple, une seule seconde du film Avengers: Endgame, qui fait partie de la franchise Marvel Studios, aurait coûté environ 32 000 dollars par seconde. Donc, si on compare, l’IA de Google est accessible pour ceux qui veulent faire un travail rapide mais de qualité. Mais dans l’ensemble, ce n’est pas vraiment fait pour réaliser des blockbusters à gros budget. Par conséquent, le vrai cinéma a encore de l’avenir devant lui, car les logiciels ne peuvent pas tout faire.

Les différentes applications dans lesquels Veo 2 serait utile

Pour 50 centimes de dollar américain par seconde, ce ne sont pas seulement les vidéastes amateurs qui trouvent leur compte en utilisant Veo 2. C’est une offre en or pour les entreprises. Grâce à cela, il est désormais plus simple de faire des publicités. Les associations peuvent réaliser plus facilement des vidéos de sensibilisation.

Et il est même possible d’employer cela pour faire des tests vidéo avant un vrai tournage. C’est afin de voir s’il y a des détails à modifier. Cette méthode pourrait donc faire économiser des heures de travail aux producteurs en herbe.

Une pépite parmi les IA génératives actuelles

À l’heure actuelle, il est encore assez courant que l’IA fasse des erreurs et produise des contenus qui ne sont pas tout à fait à la hauteur des attentes des cinéastes. Les outils comme Kling AI ou Runway sont des alternatives à Veo 2. Mais en ayant vu les tests, je dois bien avouer que l’outil de Google surclasse les autres.

Cependant, il reste encore des défis à relever, notamment en ce qui concerne la précision et la qualité des vidéos générées. La compétition est là, et elle ne va pas s’arrêter de sitôt. Les entreprises devront donc continuer à innover et à s’améliorer pour rester dans la course.

