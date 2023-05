Fin de la série « Succession » : lequel des enfants Roy a tiré son épingle du jeu ?

La série « Succession » de HBO tire sa révérence avec le dernier épisode de sa quatrième et dernière saison.

Depuis le début de la série, les spectateurs ont été témoins d’une lutte acharnée entre les enfants de Logan Roy. C’est-à-dire Kendall, Roman et Shiv, les trois prétendants pour prendre le contrôle de l’empire médiatique et hôtelier Waystar Royco. Les paris étaient ouverts quant à l’issue de cette bataille familiale, avec certains envisageant même Lucas Matsson, un entrepreneur technologique suédois, ou un outsider inconnu, comme vainqueur potentiel.

Cependant, la réponse tant attendue a été révélée lors du dernier épisode diffusé le 28 mai. Tom Wambsgans, le gendre de Logan Roy joué par Matthew Macfadyen, a été nommé PDG de Waystar Royco. Les réactions des fans ont été mitigées face à ce dénouement.

Les réactions des fans face à ce dénouement

Certains se sont réjouis de ce choix audacieux. Mais d’autres ont exprimé leur déception depuis la fin de la série Succession. Parmi les critiques principales, on souligne le manque de suspense. Certains considérent la nomination de Tom Wambsgans comme prévisible depuis le début. Par ailleurs, les autres prétendants au trône, notamment Shiv, Kendall et Roman, ont été relégués au second plan. Certains ont également regretté l’absence d’un véritable dénouement pour Lucas Matsson, qui semblait promis à un rôle plus important.

Néanmoins, malgré la fin de la série Succession, de nombreux fans ont salué la qualité exceptionnelle du travail de HBO. Notamment ses dialogues, la construction des personnages et la mise en scène.

Succession n’aura pas droit à une 5ème saison suite à une fin mitigée

Quant à l’avenir de « Succession », suite à sa fin, Francesca Orsi, responsable des programmes dramatiques chez HBO, a affirmé lors d’une interview accordée à Deadline : « Il n’y a pas de suite prévue« . Les fans doivent donc faire leurs adieux à « Succession ». Une série qui restera une grande production de la télévision américaine dans les annales.

