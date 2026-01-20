La fin de Comment traduire cet amour ? sur Netflix expliquée : les mots ont-ils eu raison de leur sentiments ?

Le rideau est tombé sur la romance linguistique et sentimentale dans « Comment traduire cet amour ? » sur Netflix. Les spectateurs ont maintenant le cœur serré et se posent des questions. Les quiproquos culturels et les déclarations trop tardives ont-ils vraiment retardé le destin de nos deux interprètes ?

Notre analyse décrypte ce final subtil et émouvant pour savoir si, finalement, l’amour a trouvé ses propres mots, au-delà de toutes les traductions.

L’amour est une langue universelle, dit-on. Sauf quand vous êtes une actrice traumatisée devenue star du jour au lendemain et votre interprète polyglote mais incurablement romantique. Dans Comment traduire cet amour ?, la nouvelle fresque des sœurs Hong (Hotel del Luna), Cha Mu-hee (Go Youn-jung) et l’interprète Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) mettent du temps à décoder leurs propres sentiments. Il leur faudra un tour du monde, une émission de dating et l’émergence d’une seconde personnalité pour enfin aligner leurs fréquences. Décryptage d’un final où les mots, enfin, ne font plus écran.

Un tour du monde peut-il servir de déclic amoureux ?

De la région de Shonan au Japon aux paysages grandioses de Banff au Canada, en passant par les ruelles toscanes, le décor n’est pas qu’un simple fond. C’est un catalyseur. « Quand on voyage et qu’on rencontre quelqu’un de nouveau dans un endroit étrange, le sentiment de connexion est plus fort », explique Kim Seon-ho. Engagés dans l’émission Romantic Trip, Mu-hee et Ho-jin parcourent le globe, elle en candidate aux côtés du séduisant acteur japonais Hiro, lui en interprète officiel. Ces voyages forcés leur offrent le prétexte parfait pour se côtoyer, alors que la peur de la vulnérabilité les empêche de se rapprocher vraiment. L’exotisme des lieux, magnifiquement filmés, reflète et amplifie la découverte de l’autre.

Do Ra-mi est-elle une alliée ou une ennemie ?

Le drame ne vient pas seulement des continents traversés, mais de l’esprit même de Mu-hee. Après un accident sur un tournage qui la plonge dans le coma, elle se réveille star mondiale grâce à son rôle de justicière zombie, Do Ra-mi. Peu à peu, cette héroïne fictive prend vie dans son esprit, d’abord en reflet, puis en pleine conscience. Cette alter ego, « beaucoup plus libre, directe et fauteuse de troubles » selon Go Youn-jung, devient la clé du cœur de Ho-jin. La nuit en Italie, c’est Do Ra-mi qui passe du temps avec lui, profitant d’une liberté que Mu-hee s’interdit. Cette dualité brillamment interprétée est le nœud émotionnel de la série : Do Ra-mi n’est pas un fantôme, mais la matérialisation du traumatisme de Mu-hee et de ses peurs les plus enfouies.

Pourquoi mettent-ils autant de temps à se dire « je t’aime » ?

Ici, pas de méchant ni de quiproquo extérieur. L’obstacle majeur est interne. Ho-jin, un « penseur » rationnel, a peur de ne pas comprendre Mu-hee, une « sensible » qui communique par détours pour se protéger. « Il sous-estime son amour pour lui et préfère la douleur à la confusion », analyse Kim Seon-ho. Mu-hee, elle, croit carrément que Ho-jin a une petite amie italienne après avoir entendu des ragots sur ses sorties nocturnes avec… Do Ra-mi, sans se souvenir que c’était elle.

Le déclic vient d’une cassette vidéo : en voyant Ho-jin bouleversé après avoir dû traduire à Mu-hee la déclaration d’Hiro, elle réalise enfin l’étendue de ses sentiments. Leur réunion sur des marches toscanes est un modèle de tendresse et d’intelligence émotionnelle. Pour désamorcer l’anxiété de Mu-hee, Ho-jin utilise même une psychologie inversée pleine d’humour : « On va bientôt se séparer, comme ça tu n’auras pas à stresser pour un “happy ever after”. » Il la comprend enfin.

Et les autres dans tout ça ? Ils trouvent aussi leur chemin

L’amour non partagé d’Hiro pour Mu-hee n’est pas vain. Sa confession publique, qu’ils acceptent tous deux de garder au montage final de Romantic Trip, lui permet de grandir. Il apprend à être vulnérable, découvre un talent pour les langues et termine la série en décrochant un rôle en anglais, apaisé et prêt à prendre des risques. De son côté, l’ancien béguin de Ho-jin, Sin Ji-seon, tourne la page en tombant amoureuse de l’assistant de Mu-hee. Ensemble, ils partent au Royaume-Uni pour de nouveaux projets, bouclant élégamment cette histoire parallèle.

Le fantôme de la mère : la clé finale du traumatisme de Mu-hee ?

Le véritable coup de théâtre vient du passé familial. Mu-hee, dont la mère souffrant de troubles mentaux a tenté de l’empoisonner enfant, découvre que Do Ra-mi n’était pas une incarnation de son rôle, mais une projection de sa mère, dont elle a refoulé la ressemblance. Dans un ultime rebondissement, ses tantes révèlent que son père est vivant en Chine et que le sort de sa mère est inconnu. Cette quête de vérité pousse Mu-hee à partir temporairement pour Los Angeles, et à rompre momentanément avec Ho-jin, le temps de faire la paix avec ses fantômes.

Traduction finale : un « je t’aime » sous les étoiles

Le vrai happy ending se joue à Noël, dans un observatoire. De retour, Mu-hee utilise l’application Papago pour dire à Ho-jin combien il lui a manqué, dans toutes les langues qu’il parle. Face à son silence, elle plaisante : « Si tu ne veux pas parler, tu peux utiliser un langage universel », en levant un doigt d’honneur espiègle. Ho-jin choisit une autre universalité : un baiser. Sous les étoiles, enfin en phase, ils n’ont plus besoin de traduction. Leur amour, après un si long voyage, a enfin trouvé ses propres mots.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn