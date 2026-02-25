Ryu, Chun-Li : les acteurs du film Street Fighter ressemblent-ils vraiment aux personnages ?

Le trailer du film Street Fighter a explosé les Game Awards 2025. Voyons si les acteurs live-action ressemblent vraiment aux icônes du jeu vidéo.

Paramount et Legendary relancent la franchise culte Street Fighter avec un film en live-action. Ils annoncent d’ailleurs une adaptation plus fidèle que le film de Van Damme. Les fans scrutent chaque détail des costumes et des attitudes.

Olivier Richters peut-il soulever des tracteurs comme Zangief ?

Le casting de Zangief représentait un énorme défi. De fait, ils devaient trouver un acteur capable d’incarner un colosse russe. Olivier Richters relève ce pari avec brio. Il apparaît torse nu, ultra-musclé et traînant un tracteur avec deux personnes à l’intérieur. Son imposante carrure ainsi que sa pilosité chestée correspondent exactement au personnage. Même sans voir ses prises de catch, son physique convainc instantanément.

50 Cent en tant que Balrog dans le film Street Fighter

Personne n’aurait parié sur 50 Cent pour incarner Balrog. Son apparition dure moins d’une seconde dans le trailer. Par contre, sa tenue ne ressemble pas encore au boxeur iconique. Mais qui sait, il pourrait porter quelque chose de plus reconnaissable sous sa veste. Notons que Balrog n’apparaît pas dans Street Fighter 6. Sa dernière tenue dans Street Fighter V différait aussi de l’original. Le jury reste donc délibérément sceptique pour l’instant.

Andrew Koji ressemble-t-il au guerrier errant Ryu ?

Andrew Koji sublime le karatéka iconique dans le film Street Fighter avec son gi blanc sans manches. Ses bras musclés épatent dès la première apparition. Bien que nous ne voyions pas de Hadouken, sa silhouette est tout de suite reconnaissable. Vers la fin du trailer, il projette un adversaire exactement comme dans les jeux. Ce détail prouve que le réalisateur Kitao Sakurai connaît parfaitement son sujet.

Noah Centineo en Ken peut-il rivaliser avec Ryu ?

L’acteur Noah Centineo incarne le rival blond de Ryu. Sa présence reste toutefois très discrète dans ce teaser. Nous l’apercevons brièvement combattant des sbires aux côtés de son ami. La scène sombre rend en outre difficile l’évaluation de sa coiffure. Cela dit, son gi rouge respecte fidèlement les jeux. Vu l’excellence du reste du casting du film Street Fighter, le personnage semble entre de bonnes mains.

Cody Rhodes surpasse-t-il Van Damme en Guile ?

Le catcheur professionnel Cody Rhodes succède à Jean-Claude Van Damme dans ce rôle culte. Contrairement à l’interprétation de 1994, il conserve la coupe blonde défiant la gravité. L’acteur affiche par ailleurs une carrure impressionnante adaptée au personnage. Il porte également le débardeur vert emblématique des jeux. De plus, il exécute un Flash Kick légendaire à l’écran. Il n’apparaît que quelques secondes, mais j’ai hâte de voir la suite !

David Dastmalchian en M. Bison dans le film Street Fighter

Le rôle du tyran de Shadowloo revient à David Dastmalchian. Son costume s’éloigne de l’apparence Street Fighter 6 pour revenir aux classiques. La cape flottante et les gants immenses créent une silhouette identifiable. L’acteur doit néanmoins relever un défi monumental. De fait, Raúl Juliá avait magnifiquement incarné le villain en 1994. Nous ne pouvons encore juger sa performance, mais l’apparence présage un méchant terrifiant.

Callina Liang maîtrise-t-elle l’art du kick comme Chun-Li ?

Dans le film Street Fighter, Callina Liang incarne le personnage de Chun-Li, première dame du jeu. Son costume bleu iconique apparaît dans le trailer, une tenue qui respecte fidèlement le design de 1991. On ne voit pas son célèbre Spinning Bird Kick dans ces premières séquences. En revanche, une scène la montre immobiliser son adversaire contre un mur avec sa jambe. Cette chorégraphie rend parfaitement hommage à ses coups de pied légendaires.

