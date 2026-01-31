Faut-il vraiment acheter les nouveaux AirTag ? Notre comparatif détaillé avec l’ancienne génération.

Apple a rafraîchi ses traqueurs, mais la mise à jour vaut-elle le coup ? Entre une portée réseau légendaire légèrement étendue, une meilleure précision et une pile remplaçable standard, les nouveaux AirTag affichent des améliorations subtiles mais bien réelles.

Nous avons mis les deux générations côte à côte pour savoir si l’ancien modèle soldé reste un bon plan, ou si les nouveautés justifient l’investissement. Ne perdez plus vos clés… ni votre argent.

Faut-il vraiment acheter les nouveaux AirTag ?

Apple a discrètement mis à jour son traqueur vedette, l’AirTag. La surprise ? Il ressemble trait pour trait à l’ancien modèle. Mais ne vous y trompez pas, cette seconde génération (que Apple ne nomme d’ailleurs pas « AirTag 2 ») cache des améliorations sous son boîtier familier. Entre un meilleur signal, un haut-parleur plus puissant et une compatibilité élargie, voici ce qui change vraiment pour justifier – ou non – votre achat.

Le prix a-t-il augmenté ?

Rassurez-vous, la note officielle reste identique : environ 25€ pour un seul, environ 85€ pour le pack de quatre. Comme d’habitude, les revendeurs tiers proposent souvent des rabais, les faisant descendre autour de 21€ et 65€ respectivement. La vraie affaire se trouve du côté des AirTag de première génération, désormais soldés à partir de 60€ le pack de quatre, soit moins de 15,50€ l’unité. Une option ultra-économique si la dernière technologie n’est pas votre priorité. Les nouveaux modèles devraient, eux aussi, bénéficier de promotions chez les revendeurs une fois lancés.

C’est le jeu des sept différences… en plus subtil. Poids, design, couleur : tout est identique. Le secret réside dans les gravures au dos. Retournez l’objet et observez le texte autour du disque métallique. Si l’inscription est EN MAJUSCULES et inclut les mentions « FIND MY », « NFC » et « IP67 » (indice d’étanchéité), vous tenez un modèle nouvelle génération. L’ancien, lui, affiche un texte en minuscules avec la mention « Designed by Apple in California ».

La localisation est-elle vraiment plus précise ?

C’est la grande amélioration. Les deux modèles utilisent une puce Ultra Wideband (UWB) pour la fonction « Recherche précise », qui vous guide pile sur l’objet perdu. Mais la puce de seconde génération étend sa portée de détection de 1,5 fois. Concrètement, vous n’aurez plus à errer dans toute la maison pour capter le signal avant de commencer à chercher. Un gain de temps non négligeable quand on est pressé.

Autre nouveauté majeure : la compatibilité avec l’Apple Watch. Les montres Series 9, Ultra 2 et suivantes peuvent désormais utiliser la « Recherche précise » grâce à cette nouvelle puce, une fonction réservée aux iPhone depuis l’iPhone 11. Pensez à mettre à jour votre montre en WatchOS 26.2.1 pour en profiter.

La portée Bluetooth est-elle meilleure ?

Oui, et c’est crucial pour le réseau « Trouver mon ». Apple évoque une puce Bluetooth LE améliorée qui étend la portée de connexion. Cela permet à l’AirTag de se connecter plus facilement et de manière plus sécurisée aux appareils anonymes autour de lui pour transmettre sa position.

C’est ce mécanisme qui vous alerte, par exemple, que votre valise est bien arrivée sur le tapis de l’aéroport : un iPhone à proximité (d’un autre passager ou d’un employé) a capté le signal de votre AirTag et l’a relayé. Une meilleure portée rend aussi la détection d’un AirTag non désiré (stalking) légèrement plus aisée.

Le haut-parleur fait-il deux fois plus de bruit ?

Apple le promet : le haut-parleur de la nouvelle génération est plus puissant et audible deux fois plus loin. Il utilise également une nouvelle sonnerie distincte, conçue pour être plus facile à repérer dans des environnements bruyants. Que ce soit pour localiser vos clés sous un coussin ou être alerté de la présence d’un AirTag inconnu, ce petit « bip » gagne en efficacité.

Alors, mise à jour indispensable ou attente stratégique ?

Le verdict dépend de votre usage. Si vous n’avez pas d’AirTag, les soldes sur l’ancien modèle représentent une affaire en or pour un besoin basique. Si vous êtes équipé et que la portée étendue, la compatibilité Apple Watch ou le son plus fort vous séduisent, la mise à jour a du sens. Pour les autres, les anciens modèles font encore très bien le job. Apple a réussi un update discret mais utile, sans révolutionner le game. À vous de voir si ces améliorations subtiles valent le prix de l’entrée.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn