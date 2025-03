F1 : un tournage aussi intense qu’une vraie course !

Le cinéma s’apprête à vivre une course effrénée avec F1, le prochain film d’action de Joseph Kosinski. Après Top Gun : Maverick, le réalisateur transpose son sens du spectacle des airs aux circuits, avec un tournage aussi intense qu’une véritable course de Formule 1.

Brad Pitt, accompagné de Damson Idris, se glisse dans la peau de pilotes lancés à pleine vitesse pour un tournage hors normes.

Filmer un film de Formule 1 dans des conditions authentiques était un défi colossal. Joseph Kosinski et son équipe ne pouvaient pas interrompre les événements officiels. Ils ont donc dû tourner entre les essais et les qualifications des Grands Prix. De ce fait, le tournage s’est passé sous les yeux de centaines de milliers de spectateurs.

« Nous ne pouvions pas simplement tourner sur le circuit sans que la course ne se déroule », explique Kosinski. Les acteurs devaient être prêts en seulement quelques minutes, avec des pneus chauffés et les voitures prêtes à foncer dès que la piste se libérait.

Des caméras révolutionnaires pour capturer la vitesse

Filmer des courses à 290 km/h exigeait une technologie inédite. Inspiré par son travail sur Top Gun : Maverick, Kosinski voulait repousser les limites du tournage avec celui du film F1. Cependant, il était impossible d’utiliser le même matériel. « On ne peut pas mettre 27 kilos de matériel sur une voiture de course et espérer qu’elle obtiendra les mêmes performances », a-t-il confié.

L’équipe a donc collaboré avec Sony pour miniaturiser les caméras et développer un nouveau système. Cette innovation permettait de fixer les caméras directement sur les monoplaces afin d’offrir des angles de vue inédits. Kosinski décrit une expérience immersive : « Je suis assis devant 16 écrans avec notre directeur de la photographie. Nous pilotons les caméras comme une émission de télévision en direct. »

Une pression extrême pour un résultat spectaculaire

Tourné devant plus de 100 000 spectateurs, le film ne laissait aucune place à l’erreur. Les acteurs ont dû apprendre à piloter en conditions réelles, tout en restant sous l’œil vigilant des équipes techniques. Le timing serré et la complexité du tournage ont exigé une préparation minutieuse.

« Il a fallu énormément de recherche, de technologie et de formation pour capturer une seule image », confie Kosinski. Entre les délais courts, la vitesse extrême et la gestion du public, F1 s’impose déjà comme l’un des tournages les plus complexes de l’histoire du cinéma.

Les spectateurs pourront découvrir ce film hors du commun à partir du 27 juin 2025. Avec son réalisme saisissant et ses séquences de course jamais vues, F1 promet une immersion totale dans l’univers ultra-compétitif de la Formule 1.

