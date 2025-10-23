EZIclean dévoile sa sélection high-tech pour animaux

EZIclean mise sur la technologie pour améliorer le bien-être des animaux. Trois innovations connectées signées EZIclean® allient hygiène, praticité et confort au service des maîtres et de leurs compagnons.

Entre distributeur intelligent, litière autonettoyante et aspirateur adapté aux poils, EZIclean® dévoile une nouvelle gamme dédiée à la cohabitation harmonieuse entre humains et animaux. Ces produits connectés conjuguent innovation, ergonomie et design. La marque mise sur la simplicité d’usage et entend transformer les gestes du quotidien en expériences plus sereines.

Croquettes et eau sous haute surveillance

Les rythmes de vie modernes, souvent marqués par le télétravail et les déplacements, compliquent la régularité des repas des animaux. Le Nutribot Cam+ C8 apporte une réponse élégante ! Ce distributeur intelligent gère les portions avec précision et permet de garder un œil attentif sur son compagnon grâce à une caméra HD intégrée, dotée d’une vision nocturne claire.

Via l’application mobile, l’utilisateur programme les repas, ajuste les doses et peut même parler à distance à son animal grâce à une fonction audio bidirectionnelle. De quoi instaurer une routine stable et rassurante, même en cas d’imprévus. À 179,99 €, cet assistant digital s’impose comme un gardien bienveillant pour chats et petits chiens.

La toilette connectée qui change tout

Nettoyer un bac à litière n’a jamais été une partie de plaisir. EZIclean® signe une petite révolution avec le Catbot K10i, une litière intelligente qui se nettoie seule. Dotée de capteurs qui détectent chaque passage, elle active un tamis rotatif autonettoyant après utilisation. L’appareil, relié en Wi-Fi, envoie des notifications sur smartphone pour informer du niveau de remplissage ou du poids du chat. Son design fermé limite les odeurs et s’intègre avec discrétion dans le décor intérieur. À 599,99 €, cette innovation transforme une contrainte quotidienne en confort partagé : le chat profite d’un espace propre en permanence, et son maître d’un gain de temps non négligeable.

Un intérieur sans poils, grâce à la puissance made in France

Le ménage est souvent le revers d’une vie entourée d’animaux. Avec le Cycloboost FR15 Animal, EZIclean® s’attaque au problème des poils incrustés. Sa brosse motorisée spéciale animaux et son moteur Magnetik™ assurent une aspiration profonde, efficace sur tapis, canapés et sièges auto. Léger, sans fil et doté d’une généreuse autonomie, cet aspirateur-balai fabriqué en France allie performance et maniabilité. À 299,99 €, il devient l’allié naturel de tous ceux qui refusent de choisir entre confort, propreté et amour des bêtes.

