Amazon exploiterait les données vocales d’Alexa pour vous cibler avec des publicités

Un rapport indique qu’Amazon et consorts utilisent les données vocales des appareils compatibles avec Alexa pour des publicités ciblées.

Un rapport publié par des chercheurs affiliés à l’Université de Washington, UC Davis, UC Irvine et Northeastern University incrimine Amazon. Il accuse ce dernier d’utiliser les données vocales de ses appareils Echo pour diffuser des publicités ciblées sur Internet.

La collecte des données vocales d’Alexa à des fins publicitaires

Le rapport est intitulé « Vos Echos sont entendus : suivi, profilage et ciblage publicitaire dans l’écosystème de enceintes connectées d’Amazon ». Il indique qu’Amazon et des tiers ont collecté des données à partir des interactions des utilisateurs avec Alexa et les enceintes connectées Echo. La société détermine les intérêts des utilisateurs sur la base de ces informations. Elles constituent une source de revenus conséquents, car elles sont très demandées par les annonceurs.

La société n’a pas nié les faits. Amazon a ainsi confirmé à nos confrères de The Verge qu’elle utilise les données vocales des interactions Alexa pour concocter des publicités plus pertinentes. Elle affiche ces publicités sur son propre site et sur ceux où elle place ses publicités. Son porte-parole a cependant réfuté le partage de données aux autres développeurs. La société ne partage pas les informations personnelles de leurs clients avec d’autres entités sans leur consentement.

Les chercheurs à l’origine du rapport incriminant Amazon, sont cependant, catégoriques. Le ciblage publicitaire signifie un partage important des données collectées entre plusieurs parties. Cependant, le partage ne concerne que les transcriptions traitées. Ces chercheurs n’ont pas aussi réfuté qu’il y aurait moins de suivi sur ce secteur que sur celui des téléviseurs connectés et des casques VR.

Comment désactiver l’exploitation de vos données vocales avec Alexa d’Amazon ?

Lauren Raehild, la porte-parole d’Amazon a indiqué qu’il est possible de désactiver la collecte de données vocales d’Alexa. Pour ce faire, ils doivent se rendre sur la page de préférences publicitaires.

Des contrôles de confidentialité supplémentaires sont accessibles dans Paramètres puis dans Confidentialité Alexa. Vous les trouverez dans l’application Alexa ou sur le site d’Amazon.

C’est dans cet onglet que vous pourrez visionner et gérer vos enregistrements vocaux, les autorisations accordées aux autres compétences. Mais pour les préférences publicitaires des autres entités, vous devrez vous rendre sur leur application ou sur leur site internet