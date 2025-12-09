Offrez du son et du style Harman Kardon à Noël

Offrir une enceinte Harman Kardon à Noël, c’est miser sur un design haut de gamme et une qualité sonore immersive. Découvrez les nouveautés phares de la saison.

À l’approche des fêtes, Harman Kardon dévoile une sélection de produits audio qui marient esthétique haut de gamme et innovation sonore. Trois nouvelles enceintes emblématiques et une gamme home cinema ambitieuse s’invitent dans les idées cadeaux de Noël 2025, avec une promesse : offrir une expérience aussi élégante qu’enveloppante.

L’élégance sculpturale des SoundSticks 5

Symbole du design sonore moderne, les nouveaux SoundSticks 5 s’imposent comme une pièce maîtresse à poser dans n’importe quel intérieur. Le design sculptural, décliné en blanc transparent ou en noir effet verre fumé, attire immédiatement l’œil. Mais l’esthétique n’est ici qu’une entrée en matière : la performance sonore suit.

Grâce à un système 3 voies avec des tweeters dôme en soie et un caisson de basses, l’enceinte délivre une immersion sonore riche, que l’on écoute de la musique, regarde un film ou joue. L’éclairage d’ambiance personnalisable ajoute une touche sensorielle discrète mais marquante.

Aura Studio 5 : l’enceinte dôme entre lumière et clarté

Pour ceux qui veulent offrir une enceinte à la fois singulière et raffinée, l’Aura Studio 5 a de solides arguments. Son dôme transparent cache une ingénierie acoustique à la fois puissante et limpide, portée par six haut-parleurs, un caisson de basses et un tweeter dédié. Ce qui distingue cette enceinte : une projection lumineuse multicouche qui se déploie subtilement sur les murs et plafonds, en accompagnement des rythmes. Avec son design épuré et son interface connectée, elle séduit autant les amateurs de belle technologie que les passionnés de décoration.

Onyx Studio 9 et Enchant : la mobilité ou l’immersion totale

Côté praticité, l’Onyx Studio 9 coche toutes les cases. Design circulaire, finitions soignées, matériaux durables et huit heures d’autonomie en font un compagnon audio nomade idéal. Elle trouve sa place aussi bien dans le salon que dans d’autres pièces de la maison. À l’inverse, la série Enchant repousse les limites de l’expérience home cinema.

Barres de son, enceintes surround et caisson de basses, elle plonge l’utilisateur dans un univers 3D captivant. Le tout orchestré par une application mobile intuitive et un design fidèle à l’élégance Harman Kardon. Avec cette sélection pensée pour surprendre, Harman Kardon mise sur l’émotion sonore et le design, sans compromis.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

