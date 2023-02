Les emplois cryptos peuvent-ils avoir un impact sur l’avenir de la finance ? La communauté de jeux en ligne Metacade y croit.

La création d’emplois cryptos pourrait être un facteur clé pour le progrès dans l’avenir de la crypto, et la nouvelle plateforme GameFi Metacade (MCADE) aide à y contribuer. Le projet innove les jeux blockchain, offrant de vastes possibilités de gains et de multiples méthodes pour générer un revenu en crypto.

La fonction Work2Earn de Metacade, qui affichera les emplois en crypto disponibles, et le programme Metagrants, qui financera les développeurs de jeux, sont spécialement conçus pour soutenir l’avenir de la crypto et de la finance décentralisée (DeFi). Les experts prédisent des gains importants pour Metacade au cours des prochaines années, et voici pourquoi.

En créant des emplois cryptos, Metacade développe l’avenir du secteur.

L’avenir de la crypto repose sur ses utilisateurs, car la nature des crypto-monnaies décentralisées est axée sur la communauté. Le nouveau projet Metacade s’attaque à ce problème et crée un grand nombre d’emplois en crypto-monnaies liés à son arcade metaverse.

Les fonctionnalités de gain conçues par l’équipe de Metacade vont au-delà de la section de jeux de l’arcade. Les utilisateurs de tout le Web3 peuvent gagner un revenu en crypto grâce aux fonctions uniques de la plateforme, qui comprennent Play2Earn, Compete2Earn, Work2Earn et Create2Earn.

Les emplois en crypto à temps plein et à temps partiel se trouvent dans le hub communautaire de Metacade, aux côtés de la plus grande collection de jeux d’arcade en ligne offrant des récompenses financières aux joueurs. Metacade fait vraiment passer GameFi à la vitesse supérieure, alors jusqu’où va-t-il aller dans les années à venir ?

MCADE peut-il valoir 5 $ en 2025 ?

Le token MCADE a récemment commencé sa presale en crypto-monnaie. L’événement a attiré $7,5m en seulement 13 semaines, avec un certain nombre de phases de presale rapidement closes à son actif. Plus tard en 2023, MCADE sera lancé sur les marchés boursiers, et l’arcade metaverse dévoilera progressivement des services de jeu pour la communauté crypto.

Le token MCADE se prépare à des retours importants dans les mois et années à venir. Plus tard en 2023, les experts prévoient un niveau de prix de 1 $ pour le nouveau token, ce qui équivaudrait à un gain de 50x dès la fin de presale.

En 2024 et 2025, les marchés cryptos plus larges devraient se redresser et potentiellement afficher de nouveaux sommets. Cette période pourrait produire des gains impressionnants pour Metacade, car il s’agirait de son premier marché haussier. L’avenir de la crypto semble certainement brillant pour MCADE, et il pourrait dépasser une valorisation de 5 $ d’ici 2025.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade travaille au développement de la plus grande arcade on-chain avec la plus grande collection de jeux du Web3. Chaque titre de Metacade aura des récompenses en crypto-monnaies pour ses joueurs, et la plateforme offre une gamme de services supplémentaires qui la distinguent dans le secteur du GameFi.

Non seulement Metacade propose une gamme de jeux passionnants, mais son hub communautaire offrira également des récompenses financières lucratives aux contributeurs. D’ici 2024, Metacade fera la transition pour devenir une organisation autonome décentralisée (DAO), où la communauté pourra contribuer directement à faire progresser l’avenir de la crypto.

Le token MCADE fonctionnera avec toute l’arcade metaverse. Toutes les récompenses sont payées en tokens MCADE, que le joueur joue en solo ou en compétition. Pour les joueurs solitaires, le jeu pourrait consister à progresser à travers des niveaux dans certains des jeux d’arcade les plus cools de la blockchain, tandis que les joueurs compétitifs pourront participer à des tournois exclusifs, pour avoir la chance de gagner d’importants prix en crypto.

Le hub communautaire récompensera les créateurs de contenu grâce à son système Create2Earn. Il pourra s’agir de publier des critiques de jeux, de partager des alpha ou d’interagir avec d’autres membres de la communauté. Le hub aura certaines des informations les plus utiles de GameFi et pourra être un endroit pour découvrir les derniers conseils et astuces des jeux blockchain.

En plus de tous les autres systèmes de gain de Metacade, la fonctionnalité Work2Earn permet de partager des emplois en crypto-monnaie avec la communauté. La plateforme connectera les joueurs à des rôles rémunérés dans certaines des nouvelles startups les plus passionnantes de Web3, allant du travail à temps partiel au travail à temps plein en fonction du poste.

Systèmes de gain, emplois cryptos et financement de l’avenir de la crypto.

Metacade financera également l’avenir de la crypto directement par le biais du programme Metagrants. Cela permettra à la communauté de voter pour les nouveaux jeux qui reçoivent un Metagrant, aidant ainsi les jeux blockchain les plus demandés à recevoir un financement de départ.

Les développeurs de jeux Web3 peuvent soumettre leurs propositions de jeux directement à la communauté, qui aura la possibilité de déterminer quels jeux devraient recevoir un financement. De plus, tous les gagnants des Metagrants lanceront leurs projets dans l’arcade du metaverse afin que les joueurs puissent jouer plus tard aux projets qu’ils ont contribué à développer.

Est-ce que MCADE vaut la peine d’être acheté ?

La presale du token MCADE pourrait s’avérer être l’une des meilleures opportunités d’investissement de l’année. Le projet contribue à l’avenir de la crypto en créant à la fois des emplois en crypto et une incroyable plateforme GameFi. Les utilisateurs pourront partager leurs connaissances, gagner des MCADE, et même démarrer leur carrière dans une industrie Web3 en pleine expansion.

Le projet semble prêt à exploser, surtout si l’on considère le succès énorme de la presale. Le token a été initialement lancé à seulement 0,008 $, une valeur qui augmentera progressivement jusqu’à 0,02 $ d’ici la fin de la presale. Assure-toi de t’impliquer rapidement, car Metacade semble être un atout intéressant à tout portefeuille d’investissement et semble prêt à apporter des retours incroyables aux investisseurs.

