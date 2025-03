Baiyon annonce Dreams of Another sur PS5 et PS VR2

Le studio Q-Games a officiellement annoncé Dreams of Another, le nouveau jeu de Baiyon, créateur de PixelJunk Eden. Révélé lors du PlayStation State of Plaanty, ce titre révolutionne le genre du shooter. Il introduit un concept unique : tirer permet de créer plutôt que de détruire. Plongez dans un univers onirique façonné par une technologie innovante de nuages de points. Prévu sur PS5 et PS VR2 en 2025, le jeu est désormais disponible en wishlist !

Un jeu signé Baiyon qui réinvente le genre du shooter

Lors du PlayStation State of Play du 12 février 2025, Q-Games a levé le voile sur son prochain titre, Dreams of Another, une œuvre dirigée par le talentueux Baiyon, déjà connu pour PixelJunk Eden. Prévu pour PS5 et PS VR2 en 2025, ce jeu promet une expérience immersive et novatrice, où la destruction devient un acte de création. L’annonce a été accompagnée d’une bande-annonce intrigante et d’un message de Baiyon lui-même. La mécanique de jeu est particulièrement singulière : « No Creation Without Destruction ». Contrairement aux shooters traditionnels où l’action vise à détruire, ici, chaque tir donne naissance à des éléments du décor. Il façonne un monde surréaliste qui défie les conventions du genre.

Un gameplay révolutionnaire et une direction artistique envoûtante

Avec Dreams of Another, Baiyon repousse les limites du jeu vidéo puisqu’il exploite une esthétique unique basée sur la technologie du point cloud. Cet univers éthéré, combiné à une narration poétique, met en scène des personnages mystérieux comme « The Man in Pajamas » et « The Wandering Soldier ». Cela offre une réflexion sur les normes sociales et le pouvoir créatif du joueur.

Le jeu bénéficie également d’une bande-son expérimentale composée par Baiyon lui-même, afin de renforçer l’ambiance immersive. Grâce à sa compatibilité PS VR2, l’expérience devient encore plus captivante, tandis que la version optimisée pour PS5 Pro garantit des graphismes fluides et détaillés. Le concept du jeu repose sur une expérience sensorielle unique, où chaque interaction du joueur impacte directement le monde qui l’entoure. Les joueurs découvriront un univers à la fois fascinant et profondément introspectif. Pour cela, ils exploreront des paysages oniriques et interagiront avec des objets du quotidien détournés de leur fonction habituelle.

Une sortie attendue en 2025

Disponible en wishlist sur le PlayStation Store, Dreams of Another s’annonce comme une pépite artistique et ludique à suivre de près. Avec son approche philosophique et son gameplay innovant, le titre de Q-Games se démarque dans l’univers des jeux d’aventure interactifs. Il pourrait ainsi marquer une nouvelle étape dans ce domaine. Ce projet s’inscrit dans la continuité du travail de Baiyon, qui, à travers ses créations, cherche toujours à questionner les limites de l’art et du jeu vidéo. Dreams of Another promet de transporter les joueurs dans une expérience unique, bien loin des schémas conventionnels du jeu d’action. Il s’appuie sur une combinaison d’esthétique minimaliste, de gameplay conceptuel et d’immersion sensorielle.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

