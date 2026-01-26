Bon 40ème anniversaire Dragon Ball ! Une BO de Hans Zimmer et deux grandes annonces !

40 ans de puissance, de transformations iconiques et de Kamehameha à tout va, ça se célèbre avec fracas ! Et pour l’occasion, imaginez les combats de Goku portés par la musique grandiose du légendaire Hans Zimmer qui a fait Gladiator, Pirates des Caraïbes et bien d’autres thèmes musicaux.

Et ce n’est qu’un début : deux grandes révélations sont sur le point d’embraser la communauté. L’héritage de la série la plus influente n’a pas fini de nous surprendre !

Après Super : La saga Dragon Ball Galactic Patrol débarque enfin en animé !

La force légendaire de Dragon Ball est de retour, plus galactique que jamais ! Lors de la conférence Genkidamatsuri, un nouveau projet animé a été officiellement dévoilé : The Galactic Patrol Saga. Cette annonce marque le grand retour de la franchise après la conclusion de Dragon Ball Daima en 2025, et elle arrive pile pour célébrer le 40ème anniversaire de l’animé original. Un teaser énigmatique nous a montré Goku et Vegeta arborant de légers redesigns, avec l’emblème de la Patrouille Galactique en fond. L’aventure peut reprendre !

Une nouvelle série ou un film ? Le mystère reste entier

Pour l’instant, le format exact du projet reste un suspense savamment entretenu. S’agit-il d’une nouvelle série télévisée ou d’un long-métrage ? Les spéculations vont bon train. Une chose est sûre : si c’est un film, cela représenterait un virage stratégique. Les deux précédents, Broly et Super Hero, étaient des histoires originales, ce dernier ayant même opté pour l’animation 3D. Un retour au 2D traditionnel pour The Galactic Patrol serait donc un choix esthétique fort et très attendu des puristes.

Que va raconter cette nouvelle épopée spatiale ?

Pas de place pour l’improvisation : le synopsis officiel confirme que ce nouveau chapitre va adapter l’arc du Prisonnier de la Patrouille Galactique du manga Dragon Ball Super. Cette histoire suit directement l’Arc de la Survie de l’Univers de l’animé Super (2015-2018). Nous retrouverons donc Goku et Vegeta faisant équipe avec les membres de la Patrouille Galactique. Ce sont les gendarmes de l’espace dont fait partie le délicieux Jaco. C’est pour affronter un nouvel ennemi à l’échelle planétaire : Moro, le « Mangeur de Planètes » !

Cet arc est considéré comme l’un des meilleurs du manga Super. Cela promet des combats d’une ampleur titanesque et un méchant particulièrement retors. La question qui taraude les fans est de savoir si l’adaptation sera fidèle au manga ou si elle intégrera des éléments des films récents comme Broly. Quoi qu’il en soit, voir enfin cet arc prendre vie à l’écran est une raison de se réjouir.

Cette annonce n’est pas arrivée seule. Pour fêter quatre décennies d’aventures, un clip spécial retraçant l’histoire de la saga a été dévoilé. Le tout est magnifié par une bande-son composée par le légendaire Hans Zimmer. Un cadeau somptueux pour les oreilles ! Par ailleurs, la série Dragon Ball Super originale est mise à jour avec de nouvelles séquences sous le titre Dragon Ball Super Beerus.

Mais la grande nouvelle, c’est bien The Galactic Patrol. Ce projet revêt une importance symbolique immense. En effet, il s’agit du premier grand chantier annoncé depuis la disparition du créateur Akira Toriyama en 2024. Son approbation démontre que l’œuvre de maître Toriyama, nourrie par son amour des comics américains et de la science-fiction – Dragon Ball Galactic Patrol étant un clin d’œil aux romans Lensman de E.E. « Doc » Smith –, est entre de bonnes mains et a un avenir radieux.

Alors que nous attendons fébrilement plus de détails, une chose est certaine. Goku, Vegeta et la Patrouille Galactique s’apprêtent à nous offrir une bataille d’une ampleur « SUPER ». L’esprit d’aventure et de combat qui a défini Dragon Ball depuis 40 ans est plus vivant que jamais.

