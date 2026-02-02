Le jeu Dispatch sera-t-il mis à jour pour réduire la censure sur Nintendo Switch ? La réponse

Le jeu d’enquête palpitant Dispatch a conquis les joueurs, mais aussi soulevé des questions sur certaines modifications de son contenu sur Nintendo Switch. Les joueurs demandent : les porteurs du badge écarlate prévoient-ils une mise à jour pour restaurer l’expérience originale, moins édulcorée ?

Alors que les rumeurs d’un patch « non censuré » enflent sur les forums, les développeurs sortent enfin du silence. Leur réponse, attendue et définitive, pourrait bien redessiner les frontières de la narration interactive sur la console hybride. On vous livre le verdict.

Le jeu Dispatch sur Switch sera-t-il enfin « non censuré » ?

Le thriller d’enquête acclamé, Dispatch, a débarqué sur Nintendo Switch avec un goût amer. Alors que la version PC et PlayStation 5 a reçu des éloges unanimes et un score de 96% sur Opencritic, les joueurs Switch ont découvert avec stupeur une version lourdement censurée, sans aucune option pour désactiver ces modifications. Des scènes cruciales étaient masquées par des boîtes noires, altérant l’expérience narrative. La déception a été à la hauteur de l’attente, déclenchant un tollé immédiat dans la communauté.

Pourquoi le jeu a-t-il été censuré sans avertissement ?

Face à la controverse, le développeur AdHoc Studio et Nintendo ont fini par s’exprimer. Nintendo a rappelé par une déclaration officielle que tous les jeux sur sa plateforme doivent respecter ses directives de contenu. De son côté, AdHoc a présenté des excuses détaillées et expliqué les coulisses de ce cafouillage.

L’équipe a reconnu une double erreur. D’abord, elle a cru, à tort, que les versions non censurées de jeux matures comme The Witcher 3 ou Cyberpunk 2077 sur Switch constituaient un précédent valable pour Dispatch. Ensuite, un avertissement crucial informant les joueurs de la différence de contenu devait figurer en évidence sur la page de l’eShop. Cet avertissement s’est malencontreusement retrouvé relégué dans un champ peu visible, laissant de nombreux acheteurs dans l’ignorance jusqu’après leur achat.

Les développeurs peuvent-ils réparer les dégâts ?

Après avoir identifié le problème, AdHoc a immédiatement modifié les pages du jeu sur le eShop pour rendre l’avertissement plus visible, une correction déjà appliquée aux États-Unis et en cours dans d’autres régions. L’équipe a déclaré être « vraiment désolée » et a reconnu la légitimité de la colère des joueurs.

Mais les excuses ne s’arrêtent pas là. AdHoc a annoncé qu’il travaillait activement avec Nintendo pour trouver « une voie à suivre ». Si l’équipe ne fait pas de promesses précises, elle a l’intention de publier une mise à jour pour traiter « au moins une partie » du contenu censuré. Cette correction pourrait prendre plusieurs semaines à arriver. Et il n’est pas encore clair si elle supprimera purement et simplement les boîtes noires. Elle pourrait aussi repenser les scènes de manière plus subtile.

En attendant, les joueurs souhaitant vivre l’expérience complète et non altérée de Dispatch sont invités à se tourner vers les versions PC ou PlayStation 5. La transparence du développeur et son engagement à résoudre le problème ont été salués par une partie de la communauté. Mais tout dépendra du résultat final. L’histoire n’est donc peut-être pas tout à fait terminée pour la version Switch de cette enquête policière.

